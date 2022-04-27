مسلسل العائدون الحلقة 25: ضابط المخابرات عن تفجير معهد الأورام: «بسبب إفشال مصر مخطط داعش»

كشفت الحلقة 25 من مسلسل «العائدون»، المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة عن تفسير ضابط المخابرات والذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، لأسباب تفجير معهد الأورام بكونها رد فعل على عمليات مصر اتجاه داعش، والتي تسببت في إفساد العديد من خطط التنظيم، خاصة مع عدم إعلان أكد عن مسئوليته عن التفجير.

وكانت قد شهدت الحلقات السابقة تذكرة المشاهدين بالحادث المأساوي فى 2019، حينما فجر إرهابي قنبلة أمام معهد الأورام أودت بحياة الكثيرين، الأمر الذي سبّب حالة كبيرة من الصدمة لدى كل متابعي هذا الحدث الجلل، الذى لا يزال يتذكره الجميع بمأساوية.

كما كشفت الحلقات السابقة من المسلسل أيضًا وصول أفواج أجنبية إرهابية لدول الترانزيت، للعبور إلى مصر بهدف ارتكاب الجرائم، والتي اكتشفتها المخابرات المصرية.

كما كانت قد شهدت الحلقة إقالة «كمال» المسؤول الرئيس عن خطة نقل المرتزقة «داعش» من خلال غطاء شركة حراسات خاصة، من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية، بعد اكتشافها معرفة المخابرات المصرية بكامل خطتهم، وهو ما يدل على الفشل الذريع الذي وصل إليه تنظيم داعش في مخططه بسبب يقظة المخابرات المصرية.

مسلسل «العائدون»

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.