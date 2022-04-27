فنلندا.. نقل الرئيس نينيستو إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

أعلنت الرئاسة الفنلندية أن الرئيس سولي نينيستو نقل إلى المستشفى حيث يخضع للمراقبة، بعد إصابته "بأعراض كورونا لفترة طويلة".

وقال مكتب الرئيس إنّ "نينيستو يشعر بأنه في حالة جيّدة نسبياً ويواصل العمل عن بُعد".

وتأكّدت إصابة الرئيس البالغ من العمر 73 عاما بكوفيد في 19 أبريل الجاري، ما دفعه لإرجاء زيارة كانت مقرّرة إلى النروج.

وجاءت إصابة الرئيس بكوفيد-19 في وقت يبحث فيه سياسيون فنلنديون التقدّم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والذي سيكون، إن حصل، تحوّلا تاريخيا في سياسة البلاد، إذ لطالما عارض الفنلنديون فكرة الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.

ومن المقرر أن يزور نينيستو السويد المجاورة، التي تبحث أيضا في احتمال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، في 18 مايو، ومن المتوقع أن تتّفق الدولتان على تنسيق خطواتهما بهذا الشأن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء إسم المؤتلف XE ، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ووفقًا لما أوردته جهات علمية دولية فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.