الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«العائدون» الحلقة 25.. مجند داعشى: «مش مبسوط من حادث الأورام»

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

تناولت الحلقة 25 من مسلسل "العائدون" حوار جمع بين "علاء" الذي يقوم بدوره الفنان "ميدو عادل"، وأحد المجندين في "داعش"، والذي سأل "علاء" عن علمه بحادث التفجير الإرهابي بمعهد الأورام.

واستطرد في الحديث مع "علاء" أن الحادث مرير، إذ كيف يستهدف الإرهابيون الأطفال المرضي، وأنه يرفض تمامًا ما حدث، وحاول كثيرًا الهروب من جماعة داعش وسط استغراب من "علاء" عن حديث الداعشي معه.

وبدأت الحلقة 25  عن تفاصيل ضحايا  حادث تفجير معهد الأورام، ومحاولة الوصول إلى الجناة الحقيقيين المُرتكبة للحادث.

ووثقت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "العائدون" لحادث تفجير محيط معهد الأورام، الذي وقع عام 2019، ووقع على إثره العديد من الضحايا والجرحى بدون ذنب.

وشهدت الحلقة  تمكن محمود عبد المغني "نبيل"، من جمع معلومات هامة و خطيرة تفيد بأن دولة أوروبية على وشك إرسال 25 ألف جندي نظامي إلى ليبيا، مما يهدد أمن مصر القومي لأنها تلامس حدودها.

ويلتقي "صفوان" بصديقه يدعى بكر غازي، ويعلم "نبيل" محمود عبد المغني، ويستفسر منه عن سبب تصرفه دون الاتفاق على ذلك.

وأخبر   "صفوان"  و "نبيل" محمود عبد المغني  عن نقل المرتزقة لدولة ليبيا في أسرع وقت، واستهداف نقل 25 ألف مقاتل.

كما شهدت الحلقة تطور علاقة "عمر – أمير كرارة" و "نادين – أمينة خليل"، حيث أظهرتا المزيد من سمات الإعجاب، وكانت خطوة إخبارها بإعجابهما والرغبة في الزواج منها وشيكة، إذ يبدو في حواره مع زميله "نبيل".

مسلسل "العائدون" يذاع حصريًا على القناة dmc  ومنصة شاهد، بطولة أمير كرارة ، أمينة خليل، محمود عبد المغني، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، حجر الشرنوبي، صبري عبد المنعم، وعدد كبير من الضيوف منهم محمد ممدوح، ومحمد فراج، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج ميديا ​​حب سعادة – جوهر.

معهد الاورام قناة dmc تفجير معهد الأورام الحلقة 25 مسلسل العائدون العائدون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«العائدون» الحلقة 25.. مجند داعشى: «مش مبسوط من حادث الأورام»

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