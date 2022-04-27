رئيس «صحة الشيوخ»: قرارات الرئيس السيسي نقلة تاريخية نحو بناء «الجمهورية الجديدة»

رئيس «صحة الشيوخ»: قرارات الرئيس السيسي نقلة تاريخية نحو بناء «الجمهورية الجديدة»
وصف الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية التي أعلن عنها اليوم خلال إفطار الأسرة المصرية بأنها نقلة تاريخية نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس “صحة الشيوخ”، أن قرارات الرئيس السيسي خطوة أساسية نحو بناء الجمهورية الجديدة وأشار “جزر” إلي أن اهتمام الرئيس بالقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيت في التنمية نال نصيب الأسد من توجيهات الرئيس.
ورحب “جزر”، بتكليف الرئيس إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها .
واكد أن رسائل الرئيس السيسي تأتي في إطار المصارحة والمكاشفة التي تعود عليها مع الشعب منذ تولية حكم البلاد.