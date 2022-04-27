الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «صحة الشيوخ»: قرارات الرئيس السيسي نقلة تاريخية نحو بناء «الجمهورية الجديدة»

د . محمد جزر
د . محمد جزر

وصف الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية التي أعلن عنها  اليوم خلال إفطار الأسرة المصرية بأنها نقلة تاريخية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس “صحة الشيوخ”، أن قرارات الرئيس السيسي  خطوة أساسية  نحو بناء  الجمهورية الجديدة وأشار “جزر” إلي أن اهتمام الرئيس بالقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيت في التنمية نال نصيب الأسد من توجيهات الرئيس.

ورحب “جزر”، بتكليف الرئيس إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها .

واكد أن رسائل الرئيس السيسي تأتي في إطار المصارحة والمكاشفة التي تعود عليها مع الشعب منذ تولية حكم البلاد.

محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسى الاسرة المصرية إفطار الأسرة المصرية الجمهورية الجديدة

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