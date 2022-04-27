الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 25.. العرافة لـ خلدون: «لو إتملكت الرقبة دوس ما ترحمش»

جزيرة غمام
جزيرة غمام

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 25 الكثير من التفاصيل الشيقة.

وتألقت الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى «جزيرة غمام» لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 25 

وخلال الحلقة 25 يدور حوار بين خلدون والعرافة قائلة: "سنك باسم وعينيك شعلتها والعه، ليرد خلدون: "روحهم في ايدي يازين المواصف، لتتابع: "أعطالك زمانك اليوم إلا انت منتظره، ليعقب: "عطهولي عطهولي ياعجوز، يوم طويل ملوش أول من آخر، ليرد: "لو اتملكت الرقبة دوس ما ترحمش، ولو ركبت الفرسة إرمح متنزلش هد البنا فوت الروس وانتهز زمانك، عشان إلا هيقع قبل ما يأخد غرضه ميعقومش تاني مترحمش حد".

طاقم عمل جزيرة غمام 

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفي، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

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