تفاصيل استعدادات محافظة القاهرة لعيد الفطر

بدأت محافظة القاهرة استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ومن بين الاستعدادت بتكثيف حملات النظافة بالشوارع المحورية والمزارات.

وأعلنت محافظة القاهرة حالة الاستنفار على النظافة، قبل دخول العيد وكلفت رؤساء الأحياء الجدد بشن حملات بالأحياء لمدة أسبوع كامل متواصل.

من جهته تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال النظافة والتجميل والإنارة بكامل تجهيزاتها بمنطقة صلاح سالم بطول الطريق إلى منطقة الجعفري بالدراسة وصولا بالمشهد الحسيني ومرورا بشارع الأزهر ومناطق سيدي محمد الغفير إلى محور جيهان وحتى محور المشير بشرق القاهرة.

وكلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة باستمرار العمل والمجهود المبذول من جميع العاملين والفنيين بالمركزيات للنظافة والتجميل والإنارة والورش الإنتاجية والإنقاذ المركزي والتعاون المثمر بين الهيئة وشركات أنفيروماستر المسؤولة عن نظافة المنطقة الشرقية وشركة ارتقاء المسؤولة عن نظافة المنطقة الغربية لإظهار العاصمة بالوجه اللائق والحضاري الذي تستحقه في إطار تطوير الطرق والكباري وفتح المحاور في جميع أنحاء القاهرة.