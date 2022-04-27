الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل «طاقة النواب»: قرارات الرئيس السيسى عبور جديد نحو التنمية الشاملة

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تعبر عن حرص القيادة السياسية على العبور الكامل نحو التنمية الشاملة اقتصاديًا وسياسيًا، مشيدًا بحالة المصارحة والشفافية التي يتبناها الرئيس مع الشعب كعادته.

وأضاف الجبلاوي في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن إعلان الرئيس لمبادرة الحوار السياسي مع القوى السياسية جاء في توقيته المناسب لدخول مصر نحو التنمية والنهضة السياسية بعد نجاحه في التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

وأشاد وكيل الطاقة بمجلس النواب، بالتكليفات الرئاسية التي وجهها الرئيس خلال حفل الإفطار والتي شملت طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية وتوطين ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي واستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري

النائب محمد الجبلاوي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل أفطار الأسرة المصرية التنمية الاقتصادية والسياسية

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