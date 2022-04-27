قصة امتلاك صاحب تسلا لمنصة تويتر

بات موقع تويتر ملك لأكثر مستخدميه إثارة للجدل، بعد نجاح صفقة شرائه من قبل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

كانت هذه الخطوة تتويجًا لتاريخ الملياردير الطويل مع المنصة من أزمات وتجاذبات، حيث بدأ ماسك النشر على تويتر منذ عام 2009، وفي عام 2017 للإعراب عن الاهتمام بشرائه.

وكان أيضًا منتقدًا صريحًا لتويتر، داعيًا إلى إجراء تغييرات بما في ذلك التراجع عن الإشراف على المحتوى وإعطاء الأولوية "لضرورة مجتمعية" لحرية التعبير.

ويعد إيلون ماسك من أكثر المستخدمين غزارة في الإنتاج، حيث يمتلك 84 مليون متابع على حسابه - يشارك معهم الأخبار حول شركته للسيارات الكهربائية (Tesla)، ومثل غالبية مستخدمي Twitter، تعليق بليغ على حياته اليومية، لكن تغريدات ماسك ليست كلها ترفيه وتسلية، واجه المدير التنفيذي رد فعل عنيف - وفي بعض الحالات إجراءات قانونية - بسبب نشاطه على الإنترنت.

تغريدة بقيمة 40 مليون دولار

في بعض الحالات، كلفه النشاط على تويتر ثمناً باهظاً، وفي أغسطس 2018، نشر أنه حصل على تمويل لأخذ Tesla خاصًا بسعر 420 دولارًا للسهم - في إشارة مزاح إلى الماريجوانا، لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) خلصت بعد التحقيق إلى أن التغريدات لا أساس لها في الواقع وألحقت الضرر بالمستثمرين، وأصدرت غرامتين منفصلتين على Musk وTesla بقيمة 20 مليون دولار.

وكانت العقوبة بمثابة “تحذير لكل من يدلي بتصريحات علنية دون اعتبار لدقة كلماتهم أو تأثيرها”، ( يؤكد المسك أن النكتة كانت "تستحق العناء").

تضمن جزء من تسوية 2018 بندًا يقضي بأن يكون لـ Musk مستشار قانوني يوافق على التغريدات حول Tesla مسبقًا لضمان عدم احتوائها على أخبار تحركات السوق. ليس من المستغرب أن ماسك لم يلتزم بهذه الشروط ، محو 14 مليار دولار من قيمة Tesla في عام 2020 بتغريدة تنص على أن "سعر سهم Tesla مرتفع للغاية".

وأثارت التحقيقات والإجراءات القانونية المتكررة غضب ماسك، الذي قال محاميه في ملف قانوني في مارس إن تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات تشكل "جهودًا ضخمة محسوبة لتثبيط ممارسة "ماسك" لحقوق التعديل الأول".



دراما كهف الغواصة

جلبت نزاعات ماسك على Twitter الأخير إلى قاعة محكمة في لوس أنجلوس في عام 2019، حيث واجه محاكمة بتهمة التشهير فيما يتعلق بالتغريدات والتصريحات الأخرى التي أدلى بها حول غطاس الكهوف البريطاني فيرنون أنسوورث.

كان ماسك غاضبًا بعد أن سخر منه الكهف بسبب خططه لإنقاذ فريق من لاعبي كرة القدم الشباب من نظام الكهوف في تايلاند، واصفًا أنسوورث بلا أساس بأنه "فتى متحمس" في تغريدة إلى متابعين ماسك آنذاك البالغ عددهم 22 مليونًا.

واعتذر المدير التنفيذي لشركة Tesla لاحقًا وحذف التغريدات بعد انتقادات شديدة من الجمهور ومستثمريه، لكنه أعاد تصعيد المزاعم التي لا أساس لها في سلسلة أخرى من التغريدات بعد حوالي شهر وضاعفها في رسالة بريد إلكتروني مسجلة إلى a. مراسل BuzzFeed.

شهد ماسك في المحكمة بأنه لم يقصد أن يكون حقيقياً في تغريدته وأنه كان مستاءً في ذلك الوقت مما أسماه "هجوم غير مبرر على ما كان محاولة حسنة النية لمساعدة الأطفال".

وقال ماسك: “كان الأمر خاطئًا ومهينًا، لذلك أدينته مرة أخرى”، تمت تبرئته في النهاية.

المساهمون غير سعداء

كما جاء رد الفعل العنيف من تغريدات ماسك من المساهمين، وتمت مقاضاته في دعوى قضائية جارية رفعها مستثمرون قالوا إن تغريدته "420" لعام 2018 كانت غير دقيقة وتضر بالشركة.

دعوى أخرى رفعها أحد المساهمين في عام 2021 تدعي أن تغريدات ماسك تسببت في "خسائر بمليارات الدولارات، وتشير على وجه التحديد إلى عداء بين ماسك والسناتور إليزابيث وارين، والذي يُزعم أنه أدى إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 9.6٪ أخرى في ديسمبر بالإضافة إلى استطلاع حول بيع الأسهم.

تقول الدعوى: "لا يزال ماسك غير رادع ويستمر في النشر على Twitter ووسائل التواصل الاجتماعي حول أمور مادية لشركة Tesla وحملة أسهمها، والتي لها تأثير في نهاية المطاف على أسعار أسهم Tesla".



لقاء غرايمز

لعبت المنصة أيضًا دورًا كبيرًا في حياة ماسك الشخصية: يقال إنه التقى بشريكته السابقة كلير باوتشر (المعروفة باسم Grimes) عبر Twitter.

عندما أعلن الزوجان عن علاقتهما في عام 2018 ، ذكرت الصفحة السادسة أنهما التقيا عندما ذهب ماسك لتغريد تورية مفصّلة حول الذكاء الاصطناعي ووجدت أن باوتشر كان قد أطلق النكتة قبل ذلك بسنوات.

الزوجان، اللذان يتواصلان علنًا منذ ذلك الحين على Twitter ، لديهما طفلان معًا. قال ملف من هيئة الأوراق المالية والبورصات إن ماسك نشر تغريدة شائنة بلغ عددها 420 تغريدة في عام 2018 لأنه "اعتقد أن صديقته" ستجدها مضحكة ".