الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مدير الجامع الأزهر: الساعات القليلة المتبقية من رمضان فرصتك لصلة الرحم

مدير الجامع الأزهر
مدير الجامع الأزهر

قال الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر الشريف، إن الإسلام جاء ليوحد الصف ويبنى الأمة بناءً لا خلل فيه، فأوصى بصلة الأرحام، وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا الرحمن خلقت الرَّحم، وشققت لها اسمًا من اسمى، فمن وصلها، وصلته، ومن قطعها، قطعته، ومن ثبَّتها، ثبَّته، إن رحمتى سبقت غضبى»، وفي الحديث الشريف: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه».
 
 
وأكد مدير الجامع الأزهر خلال الدرس العلمي الذي يبث بعد صلاة التراويح، أن قطيعة الرحم ذنب كبير، يشيع العداوة والبغضاء بين الناس، ويفكك التماسك الأسري بين الإخوة والأقارب، ولأجل ذلك جاءت النصوص بالترهيب من الوقوع في هذا الذنب العظيم، مشددا على أن هذا الذنب من أسباب حلول اللعنة وعمى البصر والبصيرة، قال سبحانه: "فهل سيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم"، موصيًا الجميع باغتنام هذه الساعات القليلة في الأيام المباركة وأن يبادر كل مسلم بصلة رحمه وأن يصلح ما بينه وبين غيره.


يذكر أن الأزهر الشريف وإذاعة القرآن الكريم تبث صلاتي التراويح والتهجد، من الجامع الأزهر، بداية من ليلة السابع والعشرين وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع ورواده، مع الالتزام باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة الجمهور والعاملين به.


وتنقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خصوصًا خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعواتنا، ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.

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