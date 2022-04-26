الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار فى بنى سويف

ارشيفية
ارشيفية

لقي شخص مصرعه بمحافظة بني سويف، صدمه قطار خلف منطقة ورش كوم أبوراضي، بمركز الواسطى شمال المحافظة، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقى كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص صدمه قطار خلف منطقة ورش كوم أبوراضي، بدائرة مركز شرطة الواسطى شمال المحافظة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى "مجهول الهوية" وتم استدعاء سيارة الإسعاف نقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بني سويف ورش كوم أبوراضي الواسطي

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