رئيس «مصر أكتوبر»: دعوة الرئيس للحوار الوطني خطوة مهمة في بناء الجمهورية الجديدة

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني بمشاركة مختلف القوى والتيارات السياسية دون إقصاء، تمثل خطوة مهمة في بناء الجمهورية الجديدة.



وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر إن مشاركتها في حفل الإفطار اليوم الثلاثاء، والروح التي سيطرت على اللقاء بين الرئيس ومختلف القوى الوطنية يبشر بالخير، ويفتح آفاقاً جديدة نحو عمل سياسي يليق بمصر وأحزابها والقوى السياسية الوطنية الداعمة للدولة المصرية.



وأضافت أن تكليف الرئيس لمؤتمر الشباب الوطني بهذا الحوار جاء في موعده دون تأخير، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الركود السياسي الذي جاء بطبيعته نتيجة عدة عوامل أبرزها الجمود الذي سيطر على العمل السياسي والحزبي على مدار عقود مضت لأسباب كثيرة وهو ما يجب أن ينتهي-بحسب قولها.



وذكرت مديح إن "الرئيس السيسي ينفذ كل شئ في وقته دون تعجيل أو تأجيل، و بعد الانتهاء من التحديات الأساسية والخطيرة التي نجحت فيها مصر خلال الفترة الماضية، جاء حرص الرئيس على اتخاذ هذه الخطوة".



كما ثمنت دعوة الرئيس لتفعيل لجنة العفو الرئاسي التي بدأت خطوات جيدة خلال السنوات الماضية، مؤكدة على بناء الوطن والجمهورية الجديدة لن يكون، إلا بمشاركة كل وطني حر غيور على وطنه، يدرك تحديات المرحلة، ويستوعب حجم المخططات من قبل القوى الظلامية تجاه مصر وشعبها وأمنها.



واختتمت تصريحها قائلة: "سعيدة بحضور هذا اللقاء، وحديث الرئيس يفتح مزيداً من الآفاق نحو مشاركة وطنية فعالة في بناء الوطن دون إقصاء، وعلى الأحزاب والقوى السياسية الوطنية أن تكون على قدر المسئولية، وأن تبذل قصارى جهدها للمشاركة في بناء الوطن بفعالية، وليس بالشعارات والتصريحات".