الاختيار 3 ملخص الحلقة 25.. فضيحة لقاء مرسي مع القوى السياسية والحرب ضد الأوبرا

واصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

شهدت الحلقة 25 من مسلسل «الاختيار 3 – القرار»، والتي تحمل اسم «الحدود الغربية»، الظهور الأول للنجمة إسعاد يونس، والتي تجسد شخصية الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية حينها، حيث يدور حديث بينها وبين وزير الثقافة الإخوانى علاء عبد العزيز، حيث ترد على إهانة الفنانين في مصر من قبل جماعة الإخوان، كما ترد على الشائعات التي خرجت بإنهاء انتدابها كرئيس لدار الأوبرا.

وطلب وزير الثقافة من إيناس عبد الدايم التعاون معه للنهوض بدار الأوبرا، على حد وصفه، وأبلغها بتقليل النشاطات الفنية والثقافية والاستفادة بقاعات الأوبرا في نشاطات أخرى، وبعدها يتم إصدار قانون إقالتها، لتشهد الأوبرا ردود فعل كبيرة من العاملين فيها، أولها امتناع أبطال «أوبرا عايدة» عن تقديم عرضهم للجمهور لأول مرة منذ 140 سنة، كما تم الاحتجاج على قرار الإقالة والمطالبة بإقالة الوزير الإخواني.

كما تناولت الحلقة 25، ذكر موقف تغيير مجرى مياه النيل مباشرة عقب زيارة المعزول محمد مرسي إلى إثيوبيا، ما مثل خطورة كبيرة على مستقبل أمن مصر المائي.

وتحدث مرسي مع مستشاره في الموقف الحرج الذي تعرض له، رغم تأكيدات رئيس وزرائه والخبراء الإخوان المتواجدين حوله على أن الوضع ليس خطيرا وأن زيارته سيتحدث فارقا.

ثم جاء لقاء وزير الدفاع بقادة الجيش وأعضاء المجلس العسكري، للتشاور بشأن الحالة الامنية للبلاد وحماية حدودها من محاولات الاخوان والتيارات الإرهابية التي تدعمها بإغراق مصر بالسلاح واستغلال حالة الفوضى الامنية التي تشهدها ليبيا حين ذاك وتمرير السلاح عبر حدودنا المشتركة إلى الصحراء الغربية ومنها لباقي البلد.

وشدد وزير الدفاع على حماية الحدود والترقب الشديد، لمنع أي محاولة يقودها المرتزقة والإرهابيين في إفساد مصر وإشعال النار بها.

ويواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة المعزول محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 اتساع رقعة استمارات تمرد في ربوع مصر رفضا لحكم الإخوان ومطالبة برحيل محمد مرسي.

وشهدت الحلقات السابقة من المسلسل إذاعة تسريب جديد يظهر فيه نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر بحضور المعزول محمد مرسي، وهو يهاجم القضاء المصري.

ويقول خيرت الشاطر في الفيديو: «جيلي أنا والناس اللي تعاملت مع عبدالمجيد محمود في تاريخه الطويل كله، أو مع عادل عبدالسلام جمعة كقاضي، كلنا لا نثق في هؤلاء الناس ولا بنسبة واحد في المليون».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء