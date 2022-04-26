الاختيار 3 الحلقة 25|تسريب جديد.. كيف تهرب الشاطر من فضيحة اجتماع مرسي؟

في الجزء الثالث من ملحمة «الاختيار» الذي يحمل عنوان «القرار»، يتناول العمل الدرامي ما تخوضه مصر في السنوات القليلة الأخيرة، حيث يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، ويتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، ومجابهة العناصر الإرهابية وملاحقة المخربين، وحماية العقول من المختطفين من الإخوان وداعميهم.

شهدت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار3 تسريبا جديدا لخيرت الشاطر "خالد الصاوي"، نائب المرشد محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد بوزير الدفاع عقب الاجتماع السري الذي قام به المعزول محمد مرسي وأذيع على الهواء، ووضع مصر في موقف حرج.

وذكر الشاطر: «القنوات الفضائية الرئيسية مملوكة لعدد من رجال الأعمال، وحضرتك عارف أكتر مني إن دول استفادوا من النظام السابق أكثر من أي حد، وفي قناعتي الشخصية أن هؤلاء ليسوا أصحاب مصلحة في استقرار أوضاع البلد، وأن مصلحتهم إن الأمور تمشي في اتجاه الفوضى واتجاه عدم الاستقرار».

وأوضح: «ممكن ملفاتهم تتفتح وللاسف مع الانفتاح اللي حصل في المرحلة الاختيارية في الإعلام، الإعلام ده شغال، وكان زمان بيبقى موجه من قبل أجهزة الدولة دي الأمن اللدودة وغيرها دلوقتي بيعملوا لصالح دول وشركات أجنبية، وممكن يكون مخترق»، في محاولة منه لإلقاء مسؤولية تلك الفضيحة على القنوات الفضائية بدلًا من مرسي.

يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 اتساع رقعة استمارات تمرد في ربوع مصر رفضا لحكم الإخوان ومطالبة برحيل محمد مرسي.

وشهدت الحلقة 22 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يظهر فيه نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر بحضور القيادي الإخواني محمد مرسي، وهو يهاج القضاء المصري.

ويقول خيرت الشاطر في الفيديو: «جيلي أنا والناس اللي تعاملت مع عبدالمجيد محمود في تاريخه الطويل كله، أو مع عادل عبدالسلام جمعة كقاضي، كلنا لا نثق في هؤلاء الناس ولا بنسبة واحد في المليون».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء