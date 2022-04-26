خالد داود: دعوة الرئيس للحوار الوطنى تحقق الصالح الأفضل للمجتمع

علق الكاتب الصحفي خالد داود، حول مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "سعداء بدعوتنا بهذا الحفل، ونرحب بأي دعوة للحوار الوطني الذي يحقق الصالح الأفضل للمجتمع المصري".

وأضاف داود، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، إيجابي ويعكس حرص القيادة السياسية على حل هذا الملف، باتخاذ إجراءات جدية تعطي انطباعًا إيجابيًا حول ما هو مطلوب وهو إخلاء سبيل المحبوسين السياسيين لفترات طويلة، وهذا ما طالبوا به الرئيس خلال الحفل.

وأوضح أنه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تحاور مع عدد من المسئولين وتلقى وعودًا إيجابية بأنه سيتم النظر في هذا المطلب، وما سيتحقق من خلال قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو، وتشكيل لجنة للحوار الوطني.