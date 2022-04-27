الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تنظم حفل إفطار جماعى (صور)

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهدت جامعة أسيوط مساء اليوم الثلاثاء 26 إبريل حفل إفطار جماعي تحت عنوان "أسرة مصر .. أسرة واحدة " بالقرية الأولمبية بالجامعة، والذي  نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب وتحت إشراف اللجنة العليا للأنشطة الطلابية.

جاء ذلك بحضور  الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقيادات العمل الأكاديمى والإدارى بالجامعة، وبمشاركة متميزة من قادة وضباط المنطقة الجنوبية العسكرية، وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وبيت العائلة المصرية، ورجال الإعلام والأعمال بالمحافظة.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، إن حفل الإفطار الجماعي يأتي  بمناسبة تزامن الاحتفال بشهر رمضان الفضيل مع عيد ألأخوة المسيحيين وعيد تحرير سيناء، كما يأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي والتنويري في تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على قوة نسيجه الوطني الواحد وتلاحم شعبه من كافة الفئات  وترابطهم في كافة الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية.

وكشف الدكتور شحاتة غريب، أن حفل الإفطار الجماعي شهد مشاركة 500 طالب وطالبة من الطلاب المصريين من المسلمين والمسيحيين والطلاب من ذوي الهمم مع عدد من الطلاب  الوافدين من الدول العربية الشقيقة من دول العراق والسودان وفلسطين واليمن وسوريا من الدارسين بمختلف كليات الجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب إلى أنه أعقب حفل الإفطار الجماعى سهرة رمضانية بنادي الأنشطة الطلابية بالقرية الأولمبية، وبمشاركة منتخب جامعة أسيوط للإنشاد الديني والذي قدم عددًا من التواشيح والابتهالات الدينية وأغاني شهر رمضان المعظم.

وأكد الدكتور شحاتة غريب، أن هذا الحفل يأتي في إطار توطيد العلاقات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

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محافظة السودان شهر رمضان شئون التعليم والطلاب الدول العربية مجلس النواب رئيس جامعة جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال اليوم الثلاثاء

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