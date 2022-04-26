حبس المتهم بسرقة خزينة شركة بمنطقة الساحل

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بمنطقة الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت جهات التحقيق، تحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعة؛ وذلك بعدما ورد إلى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، يفيد باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة، وسرقة مبلغ مالي.

وعلى الفور، أجرى رجال المباحث بقسم شرطة الساحل، التحريات، وجمعوا المعلومات حول الواقعة، حيث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها، عامل في مخزن تابع للشركة ذاتها، مقيم بدائرة القسم، فتم استهدافه وضبطه، عقب تقنين الإجراءات.

وبمواجهة المتهم؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة، استولى على نسخة من مفاتيح الشركة بأسلوب المغافلة، من أحد العاملين بالشركة، دون علمه.

وتابع في أثناء التحقيقات: أنه عقب الاستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة؛ توجه إلى مقر الشركة بعد انصراف جميع العاملين بها، وتمكن من الدخول باستخدام نسخة المفاتيح حيازته، وكسر الخزينة الحديدية، وسرق المبلغ المالي.