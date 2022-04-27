الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البرومو الدعائى الأول لفيلم السقا الجديد «العنكبوت» (فيديو)

السقا
السقا

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “العنكبوت” البرومو التشويقي الأول للعمل المنتظر عرضه خلال موسم أعياد الفطر المقبل، وهو بطولة النجم أحمد السقا .

واحتوى البرومو على العديد من مشاهد الأكشن والحركة والتي تظهر طبيعة العمل الملىء بالمشاهد المعتمدة على الجرافيك واعتمد البرومو على كاميرا “الدرون”.

احداث فيلم “العنكبوت”

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والإثارة بالإضافة إلى الطابع الرومانسي حين يواجه “السقا” صراعا مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد “السقا” يرتدي القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته.

أبطال “العنكبوت”

يشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" النجم أحمد السقا، الفنانة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

السقا يسرا اللوزي زكي فطين عبدالوهاب فيلم العنكبوت روض الفرج ظافر العابدين

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