الاختيار 3 الحلقة 25.. مواجهة بين «عبدالدايم» ووزير الثقافة الإخواني علاء عبدالعزيز

ظهرت الفنانة إسعاد يونس التى تقوم بدور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3"، اليوم الثلاثاء، عقب إعلان علاء عبد العزيز وزير الثقافة حينها بإقالة الدكتورة إيناس عبد الدايم وتعليق نشاط دار الأوبرا المصرية بعد عرض أوبرا عايدة عام 2013.

كانت وزارة الثقافة شرارة انطلاق ثورة 30 يونيو، وذلك بعد اعتصام المثقفين بمقر الوزارة ما يقرب من شهر، اعتراضا على قرارات وزير الثقافة الإخوانى، حيث شهدت الوزارة حالة من التوتر إثر اتخاذ وزير الثقافة الأسبق، والمنتمى للجماعة الإرهابية "علاء عبد العزيز" عدة قرارات، بإنهاء ندب قيادات واختيار بدلاء لهم منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد مرور أقل من شهر على اختياره وزيرا للثقافة.

وكان اعتصام المثقفين أمام وزارة الثقافة، قبل انطلاق ثورة 30 يونيو بعدة أيام فى عام 2013، بمثابة الشرارة الأولى لإرهاصات الثورة المصرية التى قام بها الشعب المصرى ضد حكم الإخوان، ويعتبر هذا الحدث من الأحداث البارزة فى تاريخ الثقافة المصرية، فجميع المثقفين كبارًا وشبابًا على مختلف التوجهات تجمعوا فى منطقة واحدة.

جدير بالذكر أن عُين علاء عبد العزيز وزيرا للثقافة في حكومة هشام قنديل اثر التعديل الوزاري الذي حصل في مايو 2013، وقد أثار ضجة كبيرة بعد وصوله إلى الوزارة ، حيث قام بإقالة العديد من رموز الوزارة منها: رئيسة دار الأوبرا المصرية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهو ما مهد لاعتصام المثقفين بمبنى ديوان وزارة الثقافة المصرية التى سبقت ثورة الثلاثين من يونيو 2013 وظل الاعتصام مستمرا حتى 30 يونيو 2013، ولم يصبح الاعتصام لإقالة وزير ثقافة الإخوان بل تحول لثورة ضد حكم الإخوان فى مصر استطاع المثقفين خلالها إنارة طريق الحق أمام الشعب المصرى لوقفتهم لأول مرة يدا واحدة لمحاربة التطرف والإرهاب.