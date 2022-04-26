الاختيار 3 الحلقة 25| إسعاد يونس تجسد شخصية إيناس عبدالدايم في حربها ضد تمكين الإخوان

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل “الاختيار 3”، تجسيد الفنانة إسعاد يونس لشخصية الفنانة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتناولت الحلقة محاولات الضغط التي مارسها وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز، على ايناس عبد الدايم لتغيير برنامج دار الاوبرا، إلا أنها رفضت.

ولعبت الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، دورًا محوريًا في مواجهة أحد فصول محاولات التمكين والسيطرة الإخوانية داخل مؤسسات الدولة، فقد كانت “عبد الدايم” رئيسًا لدار الأوبرا وتحركت بسرعة وغيرت برامجها لجذب المواطن، والتركيز على دعم الحس الوطني.

وقادت عبد الدايم وجميع الفنانين حملة رفض استكمال نشاط دار الأوبرا في ظل حرب التمكين الإخوانية عام 2013، لتنتقل الفعاليات إلى الشارع لمدة 55 يومًا.

ورفض الدكتور رضا الوكيل، تقلد رئاسة الأوبرا بعدها، حتى اندلعت ثورة 30 يونيو وعادت إلى منصبها مجددًا.

يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 اتساع رقعة استمارات تمرد في ربوع مصر رفضا لحكم الإخوان ومطالبة برحيل محمد مرسي.

وشهدت الحلقة 22 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يظهر فيه نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر بحضور القيادي الإخواني محمد مرسي، وهو يهاج القضاء المصري.

ويقول خيرت الشاطر في الفيديو: «جيلي أنا والناس اللي تعاملت مع عبدالمجيد محمود في تاريخه الطويل كله، أو مع عادل عبدالسلام جمعة كقاضي، كلنا لا نثق في هؤلاء الناس ولا بنسبة واحد في المليون».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء