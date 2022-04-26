واشنطن: نقيم وضعنا النووى ولا يوجد ما يدعو لإدخال تغييرات عليه

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تقيم وضعها النووي بشكل مستمر ولا يوجد ما يدعو لإدخال تغييرات عليه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات مساء اليوم، إن الولايات المتحدة لن تترك الهجوم الروسي على أوكرانيا يمر دون محاسبة.

وحذرت الولايات المتحدة من مساعٍ لـ"تصعيد التوتر" بعد التفجيرات في المنطقة الانفصالية بمولدوفا.

وأضاف: "نراقب عن كثب الوضع بمنطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا".