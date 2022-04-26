الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوتس بالعربي الحلقة 25| آدم يكشف تآمر «شريف» ويتسبب في طرده من المكتب

Suits بالعربي
Suits بالعربي

نجح المحامي آدم منصور “أحمد داود”، خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل “سوتس بالعربي”، في كشف حقيقة شريف زيدان (مصطفى درويش) بمساعدة زين ثابت (آسر ياسين).

وخلال أحداث الحلقة، اكتشف “آدم” أن “شريف” هو من ورّط “زين” في قضية إخفاء مستندات هامّة، وحصل آدم على سجلات مواعيد شريف القديمة ليثبت أنه تآمر ضد المكتب ويقرر الأعضاء فصله من المكتب نهائيًا.

وفي مشهد آخر، حاول “داود” مجددًا التقرب من “ليلى” وتجاوبت معه نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها.

و يشارك أحمد داود في بطولة المسلسل النجوم آسر ياسين، و صبا مبارك، و ريم مصطفى، و محمد شاهين و تارا عماد، و المسلسل من تأليف محمد حفظي و ياسر عبد المجيد، و إنتاج طارق الجنايني، و إخراج عصام عبد الحميد، و تحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا

على قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا

على قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً

على قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً

وعلى منصتي Watch It 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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