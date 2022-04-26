نائب محافظ القاهرة تتابع نتائج حملة النظافة بأحياء جنوب العاصمة (صور)

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع كل من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة وأحمد رستم مدير عام المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومسئولي المتابعة الميدانية والرصد البيئي بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين .

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أنه على مدار أسبوع انطلقت حملة النظافة المكبرة والتي شملت شوارع وميادين احياء المنطقة الجنوبية لرصد وتفقد حالة النظافة لكافة المواقع بهدف إزالتها وتحسين مستوى النظافة بها وفقا لخطة عمل ممنهجة وتكثيف دوريات الأعمال الصباحية والمسائية والليلية من خلال فريق عمل متكامل ومتابعة مستمرة لاحداث طفرة ملموسة على ارض الواقع تحقيقا للانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومن خلال تكاتف وتضافر جميع الجهود والعمل مستقبلا على تلافي كافة الملاحظات.

وأشادت “عبدالمنعم” بدور هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة في دعم الحملة المكبرة وما تم من مجهودات وتوفير المعدات وفرق العمل مما نتج عن هذا التعاون المثمر رفع كميات كبيرة من التراكمات والمخلفات من أحياء المنطقة الجنوبية والذي وصل الى رفع حوالي 6 آلاف طن يوميًا.

وخلال اللقاء، تابعت نائب المحافظ عرض تقديمي لتقرير نتائج الحملة وحصر لعدد من التراكمات التي تم رصدها وخاصة باحياء مصر القديمة وطرة والمقطم وجهود حملات النظافة لرفع وازالة المخلفات والقمامة ورتش وتجريد الأتربة بمعدات وسيارات رفع القمامة والحاويات لتحسين المظهر العام

واستعرضت نائب المحافظ، منظومة النظافة الجديدة وخطة عمل هيئة النظافة خلال الفترة القادمة و المقرر تطبيقها بأحياء المنطقة الجنوبية أول يوليو القادم على ان يتم من الان التشغيل التجريبي لها لتقييمها على ارض الواقع وتحقيق نتائج فعالة والوصول الى أعلى مستويات من النظافة من خلال تدعيم الهيئة بعدد من المعدات الجديدة الى جانب صيانة المعدات والآلات ليكون نصيب المنطقة الجنوبية 80 حاوية للسيطرة على المخلفات في الشوارع و الميادين او منظومة الجمع السكني ووضع الية للتعامل مع المتعهدين عن طريق خطط معدة مسبقًا.

ووجهت نائب المحافظ، رؤساء الأحياء بحصر أسماء متعهدي جمع المخلفات وعرضها على الصفحات الرسمية الخاصة بالأحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع ملصقات بكل عمارة بأسمائهم مع الحرص على عمل استقصاء لقياس الرأي العام ومدى رضاها عن منظومة النظافة و توفير خط ساخن لاستقبال الشكاوى والاستجابة السريعة لحلها مع الاستمرار في محاسبة المقصرين وتوجيه الإنذارات للمخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وأخيرًا تقديم التقارير الدورية الخاصة بحالة النظافة والمتابعة الميدانية من مناطق البؤر الساخنة والتي يتكرر إلقاء القمامة بها.