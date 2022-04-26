الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريل: الاتحاد الأوروبى وروسيا بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

صرح الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي وروسيا بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات.

وتابع بوريل في تصريحات صحفية: "إذا كنا لا نريد البقاء في حالة توتر أو صراع دائم، وهذا بالتأكيد ليس الخيار الذي يفضله الاتحاد الأوروبي، فسيتعين علينا إيجاد طرق لإعادة تنظيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والاتفاق على الضمانات والآليات الأمنية التي ستسمح بالتعايش السلمي، ستكون بالتأكيد عملية صعبة للغاية وطويلة".

وأوضح بوريل أن القيادة الروسية يجب أن تعي أولًا أن أمنها لا يمكن ولن يتحقق على حساب الأمن الأوروبي وأمن جيرانها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن التهديد الروسي بحرب نووية محتملة يعد أمرًا غير مفيد وغير بناء.

وقال كيربي- في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أثناء تواجده في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا- هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا هذا الخطاب التصعيدي منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفًا أنه "غير مفيد وغير بناء" وأنه ليس مؤشرًا على ما يجب أن تفعله قوة نووية مسئولة في المجال العام بالحديث عن تهديد محتمل بحرب نووية.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون أن "الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا يجب خوضها"، وأردف قائلًا: "إنه ليس هناك سبب أن يصل الصراع الحالي في أوكرانيا لهذا المستوى على الإطلاق".
وبسؤاله عن تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبل قليل بأن أوكرانيا يمكنها الانتصار في الحرب وماذا يعني هذا الانتصار من وجهة نظره، أوضح كيربي أن الانتصار يمكن تعريفه بأن يتم احترام السيادة الأوكرانية بشكل كامل وعدم انتهاك وحدة أراضيها من قبل روسيا أو من قبل أي دولة أخرى، مؤكدًا أن أوكرانيا يمكنها الانتصار وهي تؤمن بذلك وجميع الدول الـ40 المجتمعة اليوم في ألمانيا من أجل مناقشة احتياجات أوكرانيا الدفاعية، تؤمن بقدرتها على ذلك أيضًا.

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ​روسيا​ ​أوكرانيا اعملية العسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه التحية لحمدين صباحى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

الرئيس السيسى يعلن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

مهلة 48 ساعة لسحب شطة ونكهتى دجاج وخضار «إندومى» من الأسواق

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل

التحالف الوطنى يعلن استكمال خطة الحماية الاجتماعية لنهاية العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية