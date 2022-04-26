الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قصة سائق تاكسى عُرضت أمام الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية

مينا
مينا

عُرضت قصة الشاب مينا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى حفل إفطار الأسرة المصرية وهو بطل من أبطال حياة كريمة والذي تم تكريمه فى برنامج “حياة كريمة” الأسبوع الماضي.

وعرض برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" تقريرًا لشاب يسمى مينا ويعمل سائق تاكسي ويقوم بمساعدة المحتاجين وكبار السن دون أى مقابل.

ومن جانبه قال مينا خلال تصريحاته لبرنامج حياة كريمة، "إنه يقوم بمساعدة كبار السن والمحتاجين لأنه لازم نساعدهم ومينفعش نسيبهم بدون مساعدة، مؤكدا أن أي عمل خير لا ينسى لدى الله".

وأوضح مينا، خلال تصريحاته فى برنامج حياة كريمة الذي يركز على القصص الإنسانية أنه يقوم بمساعدة الناس دون مقابل حتى ولو عاد إلى المنزل وليس معه نقود يكون سعيدا جدا.

ومن المقرر أن يشهد الحفل إعلان الرئيس عن عدد من القرارات المهمة فيما يتعلق بملف السجناء من الغارمين والغارمات، بعدما وجّه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر.

وخلال إفطار الأسرة المصرية، يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تفاصيل الحوار السياسي الذي تحدث عنه خلال لقائه الموسع الذي عقده قبل أيام مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان.

ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية على المشاركة في الاحتفال.

وقبل حفل إفطار الأسرة المصرية أصدرت جهات التحقيق قرارات بالإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين البارزين اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية في الفترة الحالية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي كبار السن قناة دي أم سي مساعدة المحتاجين

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