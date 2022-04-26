هل لحم الجمل ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب حسب السنة النبوية

يتجه الكثير من الناس إلى شراء لحوم الجمال لسعره الأقل في العادة عن اللحوم البقري، ويتساءل الكثير من المسلمين هل لحم الجمل ينقض الوضوء، والذي تصدر محركات البحث على "جوجل".

هل لحم الجمل ينقض الوضوء؟

ويجيب "الدستور" عن السؤال الذي يشغل أذهان المسلمون في الوقت الراهن هل لحم الجمل ينقض الوضوء؟ بحسب ما أصدرته دار الإفتاء المصرية.

انتشرت الأقاويل عند الكثير من المسلمين عن أن من يتناول لحم الجمل يجب عليه الوضوء، وهل لحم الجمل ينقض الوضوء، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن ذلك السؤال.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء، واستشهد بحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" رواه الأربعة.

حكم أكل لحوم الجمال

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن العلماء قد اختلفوا في حكم نقض أكل لحوم الجمال للوضوء، وقالت المالكية والشافعية والحنفية أن لحم الجمل لا ينقض الوضوء، أما مذهب الحنابلة فقد ذكروا أن لحم الإبل ينقض الوضوء مستدلين على ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الإبل فقال: «تَوَضَّؤُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «لا تَتَوَضَّؤوا مِنْهَا».

وأمّا من قال بنقض لحوم الإبل للوضوء فقال إنّ الحكمة من الوضوء بعده هو أنّ أكله يُعطي طاقة شيطانيّة،[٢] لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تصَلُّوا في مبارِكِ الإبِلِ؛ فإنَّها من الشياطينِ)، والماء يُطفئ هذه الطاقة، لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ الغضبَ منَ الشيطانِ، وإنَّ الشيطانَ خُلِقَ منَ النارِ، وإنما تُطْفَأُ النارُ بالماءِ، فإذا غَضِبَ أحدُكُم فلْيَتَوَضَأْ.

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درجات الحرارة وحالة الطقس خلال عيد الفطر 2022

تشهد درجات الحرارة خلال عيد الفطر 2022، تقلبات جوية ونشاط للرياح، حيث ترتفع درجة الحرارة في مصر والمحافظات بالتزامن مع الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وبدء إجازة عيد الفطر 2022.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، خلال عيد الفطر، وكذلك محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما يسود جو معتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.