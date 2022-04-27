فطار اليوم السادس والعشرين.. طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم بدون قلى

منذ بداية شهر رمضان المبارك والجميع يتناول الوجبات الدسمة، المليئة بالسعرات الحرارية العالية، حيث يتميز هذا الشهر بالعزائم الكثيرة، وفي نهاية هذا الشهر، يرغب الكثيرون في العودة إلى الوزن المثالي الذي كانوا عليه قبل هذا الشهر الكريم، نقدم لكم طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة ولكن بدون قلي، ومناسبة لفطور اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك.

فطار اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:

المكونات:

نصف كيلو من الباذنجان الرومي

نصف كليو من البطاطس

نصف كيلو من الفلفل الأخضر

2 حبة طماطم

نصف كوب من صلصة الطماطم الجاهزة

نصف معلقة من الملح

نصف معلقة من الفلفل

نصف معلقة من الكمون

نصف معلقة من الكزبرة

معلقة كبيرة من التوم

مكونات اللحمة المفرومة:

ربع كيلو من اللحمة المفرومة

2 بصلة كبيرة

معلقة صغيرة من الملح

معلقة صغيرة من الفلفل

معلقة صغيرة من بهارات اللحم

2 معلقة من الزيت

الطريقة

نبدأ بتجهيز اللحم المفروم، عن طريق وعاء به 2 معلقة من الزيت، ثم نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة ووضعه فوق معلقين من الزيت، وبعد الحصول على اللون الذهبي للبصل نضيف اللحم المفروم، ونضيف الملح والفلفل وبهارات اللحم، وننتظر حتى تمام التسوية.

ولتجهيز المسقعة، نقوم بتقطيع الباذنجان إلى دوائر بعد تقشيره أو بدون تقشير حسب الرغبة، ونقوم بتقطيع الفلفل إلى دوائر وتقشير البطاطس إلى أصابع طويلة، وتقطيع الطماطم إلى مكعبات صغيرة، وفي وعاء يسهل دخوله إلى الفرن نقوم بوضع هذه المكونات مع بعضها البعض، وفي وعاء آخر نقوم بوضع صلصلة الطماطم الجاهزة ونضيف إليها الملح والفلفل والكمون والكزبرة، ثم نضيف إليها معلقة كبيرة من الثوم، ونصف كوب من الماء، ونقوم بتقليب الخليط جيدا، ووضع الخليط فوق صنية المسقعة، وبعدها نضيف اللحم المفروم بعد تمام التسوية، وبعد ذلك نقوم بإدخال الصنية الخاصة بالمسقعة باللحمة المفرومة إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة أو حتى تمام التسوية، وهذه الطريقة خالية من الزيوت وصحية إلى حد كبير.