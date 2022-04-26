«عهدى معكم دائمًا الصدق».. أبرز تصريحات الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم اليوم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل الإفطار، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية:«استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة»، مضيفًا:" على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم".

وتابع الرئيس: "عهدي معكم دائمًا الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى".

شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، لا سيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية من جانب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل إعلان الرئيس عن عدد من القرارات المهمة فيما يتعلق بملف السجناء من الغارمين والغارمات، بعدما وجّه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر.

وخلال إفطار الأسرة المصرية، يعلن الرئيس السيسي عن تفاصيل الحوار السياسي الذي تحدث عنه خلال لقائه الموسع الذي عقده قبل أيام مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي.

وقبل حفل إفطار الأسرة المصرية أصدرت جهات التحقيق قرارات بالإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين البارزين اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية في الفترة الحالية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.