الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«عهدى معكم دائمًا الصدق».. أبرز تصريحات الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم اليوم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل الإفطار، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية:«استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة»، مضيفًا:" على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم".

وتابع الرئيس: "عهدي معكم دائمًا الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى".

شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، لا سيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية من جانب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل إعلان الرئيس عن عدد من القرارات المهمة فيما يتعلق بملف السجناء من الغارمين والغارمات، بعدما وجّه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر.

وخلال إفطار الأسرة المصرية، يعلن الرئيس السيسي عن تفاصيل الحوار السياسي الذي تحدث عنه خلال لقائه الموسع الذي عقده قبل أيام مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي.

وقبل حفل إفطار الأسرة المصرية أصدرت جهات التحقيق قرارات بالإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين البارزين اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية في الفترة الحالية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي جنوب الوادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

مهلة 48 ساعة لسحب شطة ونكهتى دجاج وخضار «إندومى» من الأسواق

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل

حمدين صباحى يحضر حفل إفطار الأسرة المصرية

بث مباشر.. حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسى

«فطارى مع الرئيس كان حلمى».. قصة عاملة «دليفرى» دعاها السيسى لإفطار الأسرة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية

رسالة غامضة.. تفاصيل استلام أسرة رئيس وزراء إسرائيل تهديدًا بالقتل