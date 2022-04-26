الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب وزير السياحة توضح أسباب رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق

غادة شلبى
غادة شلبى

كشفت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عن أن قرار رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق المصرية يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالفنادق بما يتناسب مع مستواها ومع ما يقدمه المقصد المصرى من منتج سياحى فريد.

وأشارت شلبى فى تصريحات صحفية، إلى أنه تتم حاليًا إعادة تقييم الفنادق المصرية وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة (HC) للتأكد من مناسبة تصنيف الفندق للخدمة التي يقوم بتقديمها، موضحة أن الخط الساخن (١٩٦٥٤) الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار يعمل على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى أو مقترحات من السائحين. 

كان قد وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بسرعة العمل على رفع كفاءة المنشآت الفندقية وحصولها على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقًا لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة، يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات  لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27"  والذى من المقرر ان ينعقد في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، حيث إنه يتم حاليًا العمل على تحويل فنادق شرم الشيخ إلى فنادق خضراء.
 

يشار إلى أن مجلس الوزراء  قد وافق على إرجاء قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية ليكون التطبيق على كافة محافظات الجمهورية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 ليتم احتساب الليلة بفنادق النجمة الواحدة إلى 10 دولارات والنجمتين 20 دولارًا والثلاثة نجوم 30 دولارًا والأربعة نجوم 40 دولارًا والخمسة نجوم بـ 50 دولارًا.

عادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار الحد الأدنى لاسعار الإقامة بالفنادق الخط الساخن معايير التصنيف الجديدة الفنادق المصرية

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