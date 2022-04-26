الكبير أوي 6 الحلقة 25|«مستريح المزاريطة».. مدكور ينصب على الأهالي ويهرب

تواصل حلقات مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس في جذب المشاهدين، كونه العمل الكوميدي الأكثر نجاحًا حتى بعد تغيبه 7 مواسم رمضانية بعد عرض الموسم الخامس، وكل حلقة تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

في الحلقة الخامسة والعشرون من الكبير أوي 6، بدأ مدكور أبو نعناع "حمدي الميرغني" في استقطاب أهالي القرية لسلب أموالهم وخداعهم بحجة استثمارها، وعمل فزاع "هشام إسماعيل" كمدير أعماله، وساعده في الدعاية، وكانت الفكرة التي روجها ان يعطي أهالي المزاريطة وحدات سكنية في أبراج يشيدها في المزاريطة واستدراج الأهالي، لثقتهم فيه وكان من طباظا "عبد الرحمن حسن" من بين المستثمرين، وأعطى مدكور ١٠٠ ألف جنيه، واشترط ألا يأخذ وحدة عقارية على عكس باقي سكان المزاريطة واستثمار العائد.

وانضم العترة ابن الكبير الذي يلعب دوره الفنان “مصطفى غريب” ليستثمر معهم بسندوتشاته مقابل أن يسمح له مدكور أن يعمل معه بدلًا من الفقر الذي أصاب عائلة الكبير أوي بعد انصراف الفلاحين عن العمل في حقوله، وفي اليوم ذهب أهالي المزاريطة لأخذ الأرباح من مدكور كما وعدهم ليجدوه قد هرب.

ويحل الفنان حمدي الميرغني ضيفًا على الكبير أوي في الحلقة 25

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس الحلقة 25

ويُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عُبد الرحمن حسن، مصطفى غريب حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، و أسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.