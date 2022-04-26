محمد الباز يكتب هكذا تحدث الرئيس «3»: توصيف صحيح للمشكلة... وتوصيف دقيق للحل

يتحرك الرئيس عبدالفتاح السيسى طوال الوقت على طرفى هذه الثنائية، فهو يبحث عن التوصيف الدقيق للمشكلة، ليصل إلى الحل الدقيق لها، وهو ما جعلنا نستوعب رؤيته المبكرة لما جرى فى يناير ٢٠١١، عندما قال إن ما حدث كان دواءً خاطئًا لتشخيص خاطئ.

هذا هو جوهر إدارة الرئيس لشئون الدولة إذن؟

بعد أن استمع إلى كل أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال حواره معهم، الذى جرت وقائعه على هامش إطلاق الرئيس إشارة البدء لحصاد القمح من توشكى، بدأ فى الرد على الأسئلة جميعها فى سياق واحد، متبعًا المنهج ذاته وهو الوصول إلى الدواء الصحيح بعد التشخيص الصحيح للأزمات.

بدأ الرئيس الحديث مباشرة من نقطة الأزمة الاقتصادية، بالكشف عن خصمه الأول والكبير فى مشوار التنمية، يقول: «عنصر الزمن هو الحاسم بالنسبة لنا جميعًا، وعندما كنت أقول نريد أن ننهى أى مشروع بسرعة، كنت أريد أن أقلل الفجوة الكبيرة بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى، حتى نشعر بتحسن».

يمسك الرئيس بأصل المشكلة، فالزيادة السكانية التى لم يعد الحديث عنها ترفًا، هى أصل الداء، فأى عمل يتم وأى نمو يمكن أن نقابله، تأتى عليه الزيادة السكانية بلا رحمة، فلا يشعر أحد بآثار ما يتم على الأرض بالفعل.

لم يكن الرئيس إذن يطلب أن ينتهى المشروع الذى يستغرق ثلاثة أعوام فى عام واحد، إلا سعيًا وراء مواجهة الفجوة الكبيرة بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى، على اعتبار أن هذا وحده ما يجعل المواطن يشعر بتغير.

يعترف الرئيس بأن المواطن فى الستينيات لم يكن يعانى مثلما يعانى المواطن الذى يعيش فى مصر الآن، لكنه يستدرك لتوضيح اعترافه، بأن الأمر لا يعود إلى كفاءة حكم ولا كفاءة دولة، بقدر ما يعود إلى أثر الزيادة السكانية المهولة، ففى ٢٠١١ كنا حوالى ٨٠ مليونًا، والآن أصبحنا ١٠٤ ملايين، وهى زيادة تضيف بالتأكيد الكثير من الأعباء على كاهل الدولة.

والحل، كما يراه الرئيس: لا بد أن نقوم بعملية محكمة لضبط الزيادة السكانية حتى نشعر بفارق.

ويشير الرئيس إلى أن الدولة عندما أخذت قرار الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر ٢٠١٦ كانت تعرف أنه قرار قاسٍ جدًا، وقد دفع الجميع فاتورة قاسية حتى يمضى مشروع الإصلاح الاقتصادى إلى مداه المطلوب، لكن ولأن الرياح تأتى فى الغالب بما لا تشتهى السفن، فقد جرى ما لم يكن يتمناه أو يتوقعه أحد.

يقول الرئيس: «جت أزمتين فى منتهى القسوة، لكننا استطعنا أن نصمد فى مواجهتهم، ولو لم نسبق بالإصلاح الاقتصادى على قسوته، موقفنا كان هيبقى صعب جدًا».

استطاعت مصر- كما يقول الرئيس- تحقيق معدلات إيجابية فى ظل كورونا، وعندما بدأت آثار كورونا تخف علينا وعلى العالم، كان يمكن للنمو أن يستمر، لكن للأسف الشديد جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التى كان لها بالغ الأثر على مصر ودول العالم المختلفة.

يقول الرئيس: «إحنا قدرنا نخلى السلع المطلوبة موجودة فى الأسواق وبوفرة، حد ممكن يقول بس السلع غالية، صحيح هى غالية لكنها فى النهاية موجودة، ودول كتير السلع فيها لا كتير ولا غالية، لكننا وفرنا سلع كتير بالأسعار القديمة، لأننى منذ البداية وجهت أن يكون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع لا يقل بأى حال من الأحوال عن ٦ أشهر».

ويوجه الرئيس كلامه إلى الشعب المصرى كله من خلال مجموعة الحوار.

يقول: «إحنا بدأنا نعالج كل مسائل الدولة مرة واحدة، البنية الأساسية للدولة كانت شديدة التواضع فى كل شىء، هل كنتم هتستحملوا ميبقاش فيه كهربا أو بوتاجاز، فيه أولويات بدأنا بها لأنها كانت ملحة، وأنا عارف إن المزاج العام للناس كان متضايق، فكان لا بد من التعامل مع المشاكل التى تؤثر عليه ونحلها».

ويتحدث الرئيس مباشرة عن تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية.

يقول: «الأزمة الروسية الأوكرانية كانت كاشفة، ولها تأثير على مصر والعالم كله، ورغم الضغط الشديد إلا أننا نعمل، وأخذنا إجراءات عارف إنها كانت محتاجة إلى تهيئة الشارع لها أكثر، والشرح للناس أكثر، لكن تسارع الأحداث جعلنا فى مواجهة سريعة».

ويضيف الرئيس: «أنا يهمنى إن كل عامل فى مصنع يشتغل ويظل فى عمله، لو قفل المصنع هتبقى فيه بطالة، ولن نسمح أن يحدث ذلك بالطبع، ولذلك قلنا إن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية لها الأولوية فى الاستيراد، ويمكن أن نؤجل بعض السلع شوية، يمكننا أن نتحمل شهرًا أو شهرين حتى نرى إلى أين تمضى هذه الأزمة».

النقطة الإيجابية فى الأزمة التى شعرت بأن الرئيس يريد التأكيد عليها أكثر من غيرها هى أننا فى مصر استطعنا أن نصمد، بدت قدرتنا على امتصاص الصدمات، وحققنا نموًا مناسبًا، وهو ما لم تقدر عليه فى العالم كله إلا ٣ أو ٤ دول فقط، رغم أن الأزمة الحالية التى يواجهها العالم شديدة العنف والتأثير.

كان السؤال المباشر للرئيس بعد الإشارة إلى الأثر الاقتصادى للأزمة الروسية الأوكرانية عن دورنا السياسى فيها، ما الذى فعلناه، وهل هناك ما نسهم به فى حل هذه الأزمة؟

قال الرئيس: «نحن نحاول أن نكون عاملًا إيجابيًا يؤدى إلى وقف الاقتتال، والحل الدبلوماسى متاح بالتأكيد، والجميع الآن يعرف أن شكل العالم سيختلف تمامًا بعد هذه الأزمة، ولذلك نحاول الحفاظ على استقلالية مواقفنا، ونحاول الابتعاد عن عملية الاستقطاب الكبير التى يشهدها العالم الآن بقدر الإمكان».

انتقل بنا الرئيس إلى الحديث عن سيناء، قال ردًا على سؤال عما يحدث فى سيناء، وهل انتهى الإرهاب تمامًا هناك؟: «رد الفعل والتقدير عندكم وليس عندنا فقط، فأنتم ترون على الأرض ما يحدث».

ويشرح الرئيس بتفصيل أكثر ما يقصده: «اوعوا تفتكروا إن اللى اتعمل فى سيناء قليل لا منهم ولا منا، الإرهاب بدأ يعمل فى سيناء ويجهز بنيته الأساسية قبل ٢٠١١ بـ٥ أو ٦ سنوات على الأقل، ولا تتخيلوا الأفلام التى كانت تأتينا من سيناء كانت تكشف عن حالة استهداف كبيرة جدًا لكل ما تمثله سيناء، ولذلك كان لا بد أن يكون هناك تخطيط كبير لتحقيق أهدافهم، وجرى هذا كله لأن الدولة المصرية كانت غايبة، لكن عندما أصبحت الدولة موجودة وقوية تغير الأمر تمامًا».

ما حدث فى حماية سيناء من الإرهاب وجهود تنميتها حدث فى كل مكان فى مصر.

ويصف الرئيس ما حدث بدقة، فيقول: «التحديات التى كانت أمامنا لم تكن حسن أو سوء إدارة فقط، لقد تعرضنا- ولا نزال- لسيل من الشائعات التى تشكك فى كل شىء، وهو ما جعل الناس فى مصر تشعر بالقلق، أنا لست قلقًا، ولا يجب أن يقلق الناس، كل ما يجب علينا وأنا فى مقدمة الشعب أن نبذل كل ما نستطيعه من جهد.. لأن العمل هو طوق النجاة الوحيد لنا جميعًا».

ولأن الحديث كان توصيفًا دقيقًا للمشاكل، يتطرق الرئيس إلى موضوع الشائعات أكثر.

يقول: «الشائعات طول الوقت جزء من الحالة العامة، يا جماعة على مدى الـ٦٠ سنة اللى فاتوا والشائعات جزء أصيل من مواجهة الدولة، لكن الآن الأدوات تغيرت، لكنى أراهن على حالة المناعة التى اكتسبها الشعب المصرى بسبب تداول المعلومات، هذه المناعة ستمنحه القدرة على التمييز بين الحقيقة والباطل، فالشائعات عندما يتم الرد عليها وتفنيدها لا يكون لها نفس الأثر.

ولأننا فى سياق التوضيح للحقائق، فقد نفى الرئيس أن يتوقف مشروع حياة كريمة، هناك من رأى تأجيل العمل فى هذا المشروع بسبب الظروف الاقتصادية، لكن الرئيس قال: «حياة كريمة لن تتوقف وهذا ليس كلامًا للرأى العام، أنا عاوز أحل مشاكل بلدى وصعبان علىّ إن فيه ناس بينا يبقوا كده، وبعدين لما حد يقول وقّف ده، أقول له: هل لما يكون لنا أخ أو أخت أو أسرة مفيش عندهم صرف صحى، هل تقبل أن نؤجل توفير صرف صحى لهم أكتر من كده؟.. أنا لا أريد أن يخاف أحد فمعنا مواردنا، زى ما معانا موارد للسلع المتوافرة فى الأسواق الآن».

وأشار الرئيس إلى بعض الحوادث التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وحاول البعض تضخيمها وشق الصف الوطنى بين المسلمين والمسيحيين.

قال: «بلدنا فيها ١٠٠ مليون، ولو حصل خطأ بنسبة ١ بالمليون، يعنى عندنا ١٠٠ خطأ، يتم تضخيمها على شبكات التواصل الاجتماعى، والحل إننا لا بد أن نثق فى بعضنا، أنا متأكد من متانة النسيح المصرى، وكلامى للمصريين جميعًا، وكل ما فعلناه ونفعله يؤكد أن كلنا زى بعض، اعتنق ما شئت، لكن لتكون المظلة الوحيدة التى تعيش تحتها هى أننا نحمى بلدنا».

وأشار الرئيس فى حواره إلى أن مصر الآن تحتاج إلى إطلاق حوار لتطوير الممارسة السياسية، يكون النقاش فيه على كل المستويات، ويشارك فيه الجميع، الأحزاب والبرلمان والنقابات والإعلاميون، وكل من يريد أن يدلى بدلوه يشارك، على أن يكون كل من يتحدث دارسًا بشكل جيد للقضية التى يتحدث فيها.

كان ختام الحوار مع الرئيس قويًا ومباشرًا.

سألناه عن سد النهضة.. وإلى أى مدى وصلنا فى هذه الأزمة؟

قال: «فيه جهد كبير مبذول ولا نتحدث عن التفاصيل، وما أحب التأكيد عليه أن لدينا ثوابت وبديهيات وهى أن حقنا لن يقترب منه أحد».

وقبل أن يُنهى الرئيس كلامه، قال جملة لها ما وراءها من معانٍ ودلالات، قال: «البديل الوحيد الذى أمامنا فى أزمة سد النهضة هو أن المياه ستظل كما هى.. ولا يوجد أى بديل آخر».