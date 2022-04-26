دينا: ملف سرى عمل «يخض».. وتحديت نفسى مع «فريدة» لأننى لا أتحدث بالشوكة والسكينة

-وافقت على المسلسل دون تردد

-ونجاحه بدأ مع طرح «التريلر»

-ودورى أرهقنى نفسيًا وجسديًا

حققت الفنانة دينا طوال مشوارها نجومية خاصة، ربما لأنها لم تبدأ تجربتها الفنية من باب التمثيل، لكنها استطاعت بذكائها أن تحتل مساحة ومكانة رفيعة أمام الكاميرا، سواء على مستوى الدراما أو السينما.

آخر نجاحات «دينا»، كان فى مسلسل «ملف سرى» الذى أدت خلاله شخصية مركبة هى «فريدة هانم»، فى دور ربما كان الأصعب فى مشوارها، محققة حالة فنية مختلفة ظهرت آثارها ونجاحاتها فى تعليقات الجمهور، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو فى الشارع.

فى حوارها مع «الدستور» تتحدث «دينا»، عن كواليس مشاركتها فى «ملف سرى»، وكيف حضّرت لأداء شخصية «فريدة»، متطرقة إلى تجربتها مع نجوم العمل وطبيعة التعاون معهم، كما تتحدث أيضًا عن رؤيتها للأعمال الفنية المطروحة والمعايير التى تضعها للموافقة على أى عمل فنى، وغيرها من التفاصيل.

■ بداية.. ماذا عن ردود الأفعال حول «ملف سرى» وشخصية «فريدة»؟

- تلقيت ردود أفعال إيجابية للغاية، وأسعدتنى كثيرًا، وفاقت توقعاتى، وهذا النجاح بدأ يتحقق مبكرًا، مع طرح «التريلر» قبل بدء العرض، وهو أمر يعكس ذكاء المشاهد، وتعطشه للتجارب المليئة بالإثارة والغموض والتشويق، والحمد لله بمجرد انطلاق الحلقات حصل المسلسل على نسب مشاهدة عالية، والجمهور بدأ يتساءل ويبحث بشكل مستمر عن الأحداث والقصة وجميع الشخصيات، وأتمنى أن تستمر حالة الشغف لدى الجمهور، لأن هناك الكثير من المفاجآت والأحداث فى الحلقات المقبلة.

وأستقبل يوميًا العديد من الرسائل، وأتلقى التهانى من الأصدقاء والزملاء، والجمهور فى الشارع صار ينادننى بـ«فريدة هانم»، وهذا أكثر ما يسعدنى، ويجعلنى أشعر بأن الشخصية «علِمت مع المشاهدين».

■ ما كواليس مشاركتك فى العمل؟

- حدثنى المنتج ريمون مقار، الذى أحترمه وأثق فى كل أعماله واختياراته، أثناء تصويرى مسلسل «نقل عام» الذى أنتجه مؤخرًا بالتعاون مع شركة المتحدة، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحكى لى عن «ملف سرى» بشكل عام وعن الشخصية.

وبمجرد قراءة السيناريو استمتعت جدًا، خاصة أن النص يناقش أفكارًا وحقبة زمنية مختلفة، من زاوية لم يناقشها أحد من قبل، ويطرح قضايا شائكة ويتحدث عن علاقات متشابكة وصفقات مشبوهة ومحاربة للفساد ونزاهة القضاء وغيره.

وجدت السيناريو «يخُض»، والمسلسل حقيقى مكتوب ومحبوك بطريقة مختلفة، وأيضًا يتناول نماذج إنسانية مختلفة، خاصة فى الدور الذى أؤديه، كل هذا فى ٣٠ حلقة خالية تمامًا من المط والتطويل، لذا وافقت دون تردد.

■ بالتأكيد هناك أشياء جذبتكِ فى شخصية «فريدة».. ما هى؟

- أظن أنه من الصعب على أى فنان أن تعرض عليه المشاركة فى عمل مثل «ملف سرى» ويرفض، فالعمل توافرت فيه كل العناصر التى تجعلك مطمئنًا أو على الأقل متحمسًا له، كما أن طبيعة العمل شجعتنى على الموافقة.

أما بالنسبة لـ«فريدة» فوجدتها مختلفة تمامًا وبعيدة كل البُعد عن أى عمل فنى قدمته من قبل، وتحمست وشعرت بأننى سأفرغ شحنة مهاراتى الفنية أمام الكاميرا، كما أن المسلسل بوجه عام يحمل مجموعة من الرسائل المهمة، كل المعطيات كانت مبشرة أننا أمام عمل قوى ومتكامل.

■ ألم تشعرى بأن «فريدة» قريبة منك فى الحقيقة؟

- إطلاقًا.. «فريدة» لا تشبهنى «أنا معرفش أتكلم بالشوكة والسكينة كده»، هى سيدة أرستقراطية جدًا، وهذه الشخصية أعتبرها من أصعب الاختيارات لأنها تحتاج إلى مذاكرة ومعايشة وتقديم وتمثيل، فمن السهل جدًا أن أقدم دور «ست جميلة» لكن من الصعب أن أجسد شخصية بعيدة عن طبيعتى، لذا تخوفت فى البداية، وبالتأكيد هذا ما جعلنى أوافق على تقديمها، فقد تحديت نفسى كى أقدمها كما يجب أن تكون.

■ الغموض ما زال يسيطر على الأحداث.. ألن تتطور شخصية «فريدة» فى الحلقات الأخيرة؟

- لا أستطيع أن أكشف أحداث العمل، ولكن كل ما يمكن أن أقوله إن الأحداث تتصاعد بشكل يومى وإن الإيقاع سريع، وهذه ميزة مهمة جدًا فى «ملف سرى» لاحظها وأشاد بها الجميع، وهناك العديد من التطورات التى ستغير مجرى العمل بشكل كامل، إذ يشهد المسلسل عددًا كبيرًا جدًا من الأحداث، والنهاية ستكون مفاجأة للجميع.

■ ما أبرز الصعوبات التى واجهتكِ أثناء التحضير والتصوير؟

- أعتبر دورى فى المسلسل من أصعب الأدوار التى جسدتها، لأنه أرهقنى للغاية، حيث تحمل الشخصية صعوبة درامية شديدة، وتطلب الأمر منّى دراسة أبعادها النفسية، لذلك بذلت جهدًا كبيرًا حتى فى نبرة صوتى وخطواتى لإقناع الجمهور بها.

وفى أثناء التصوير كانت الصعوبة تكمُن فى الإرهاق الشديد، لأننى بدأت بتصوير مشاهد «فقد نجلى» الذى يجسد دوره الفنان الشاب محمود حجازى فى أولى الحلقات، فحياتى تنقلب رأسًا على عقب، كان الأمر مرهقًا جدًا بالنسبة لى نفسيًا وجسديًا، فى بعض الأحيان يحتاج الممثل إلى مساحة من الحركة لإخراج طاقته فى المشهد بشكل معين، وكان من الصعب علىّ أن أفعل ذلك.

■ مشهد وفاة الابن كان من أكثر المشاهد صعوبة واعتبره البعض بمثابة «ماستر سين».. كيف حضّرت له؟

- منذ أن قرأت المشهد قبل بداية التصوير، أدخلت نفسى فى معايشة صادقة لهذا الحدث المؤلم، هناك أدوار مركبة تحتاج للتحضير كثيرًا، ولكن هذا موقف مفاجئ تتعرض له الشخصية، ولا بد أن يكون رد الفعل عليه صادقًا وطبيعيًا جدًا، وهذا ما ركزت عليه، ووجدت أننى لا يمكن أن أفصل نفسى عن أننى أُم، وفى نفس التوقيت «كان لازم أتعامل مع فريدة ابنة الطبقة الأرستقراطية حتى فى حزنها وتفريغ طاقتها لتعيش ذلك بمفردها حتى لا تظهر ضعيفة أمام أحد غير نفسها».

والحمد لله قدمت المشهد بطريقة جيدة، والدليل على ذلك ردود الأفعال المشيدة، ولهذا وصل إلى قلوب كل المشاهدين، حيث تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل إضافة إلى التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعى.

■ هل تهتمين بمتابعة ردود الأفعال على «السوشيال ميديا»؟

- أهتم جدًا بمتابعة ردود الأفعال والتواصل مع الجمهور بشكل مباشر، و«بحب أرد على التعليقات بنفسى»، لكن أفعل ذلك بعد انتهاء التصوير لأنه خلال التصوير أكون فى قمة تركيزى، ويكون هناك ضيق فى الوقت.

■ كيف تقيّمين تعاونك مع هانى سلامة؟

- «هانى» شخص جدع ومهذب لأقصى درجة، واثق من نفسه، وخطواته ثابتة وكل عمل يقدمه يشكل خطوة نجاح فى مسار مختلف عن الآخر.

كما أنه ممثل موهوب بالفطرة على الصعيد الفنى، وأنا سعدت بالوقوف أمامه فى هذا العمل، حتى وإن كانت مشاهدى معه قليلة، وأتمنى تكرار التعاون معه، وواثقة أن دورى بمثابة مرحلة مهمة فى مشوارى؛ وأود أيضًا أن أعبر عن فخرى بالتعاون مع فريق العمل الذى يضم كوكبة من النجوم، كل منهم أستاذ فى منطقته، مثل محسن محيى الدين ومحمد محمود عبدالعزيز، كل منهما نجم فى منطقته؛ وبشكل خاص ماجد المصرى الذى لم أشعر بالغربة نهائيًا وأنا أمثل معه، هو صديق وأخ عزيز وإضافة كبيرة لأى عمل فنى، وأنا تعاونت معه من قبل فى «الطوفان» ونجحنا معًا.

■ ألم تقلقى من التعاون مع المخرج حسن البلاسى والمؤلف محمود حجاج خاصة أن «ملف سرى» سنة أولى دراما بالنسبة لهما؟

- نهائيًا.. كما قلت لك من قبل، أنا أثق جدًا فى اختيارات المنتج ريمون مقار، الذى دائمًا ما يحرص على اكتشاف الموهوبين، ولدىّ قناعة تامة أن مصر ولادة دائمًا، ولدينا شباب عبقرى ينتظر الفرصة والدعم، وهذا ما وجدته مع المؤلف محمود حجاج، هو مؤلف شاطر دقيق فى عمله، يعرف كيف يخلق الحبكة الدرامية ويعكسها للمشاهد، يمتلك أدواته الخاصة فى التأليف، ويهتم بالتفاصيل الدقيقة فى السيناريو فى جميع مشاهد العمل.

كما أننى تشرفت كثيرًا بالعمل مع المخرج حسن البلاسى، الذى يهتم بكل تفاصيل العمل، ويستطيع أن يخرج من الممثل أفضل ما عنده أمام الكاميرا، ويخلق روح الأسرة المتعاونة فى موقع التصوير، ويحرص على خروج العمل فى أفضل صورة ممكنة؛ ولا أبالغ حينما أقول إن الثنائى «مكسب للدراما المصرية».

■ ما معايير اختيارك لأعمالك الفنية؟

- أهتم فى البداية بقراءة السيناريو، وإن أعجبتنى الفكرة أوافق مبدئيًا على المشاركة، لكن هناك عوامل أبحث عنها لتكون موافقتى نهائية، مثل الشركة المنتجة، لأن الإنتاج من أهم أسباب نجاح أى عمل فنى، فهو الذى يوفر الإمكانات اللازمة للتصوير.

■ بمناسبة الإنتاج.. ما السر وراء تعاونك الدائم مع مجموعة «فنون مصر»؟

- أشعر بالراحة فى التعاون معها، كأننى فى بيتى الثانى ووسط أسرتى، فى ظل تغيرات وتقلبات السوق، «فنون» نجحت فى تقديم أعمال ذات قيمة، وستظل باقية فى تاريخ الدراما العربية، وأنا سعيدة بتعاونى الدائم معها، وتقديمى دائمًا فى قالب وثوب مختلف، مثلما ظهرت فى «الطوفان» و«رحيم» و«نقل عام» و«ملف سرى».

و«فنون» صاحبة وجهة نظر قبل أن تكون جهة تمويلية، والفرق كبير بين المنتج والممول، فالممول يسهم بالجانب المادى فى إنتاج عمل فنى دون إبداء أى وجهة نظر، وينتظر عودة دورة رأس المال مرة أخرى؛ لكن المنتج «ريمون» والفنان محمد عبدالعزيز، صاحبا وجهتى نظر ولديهما خلطة سرية فى العمل لإخراجه على أكمل وجه؛ كما أنهما لا ينتظران الإنتاج فى المواسم فقط، وتميزا من خلال تقديم نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية، ويتم عرضها طوال العام وليس فقط خلال شهر رمضان، وكان آخرها «نقل عام».

■ ألا تشغلك مساحة الدور؟

- لا تشغلنى المساحة، المهم هو تأثير الدور والرسالة التى يحملها، وأنا لا أوافق على أى عمل إلا إذا كنت مقتنعة بالدور مهما كان حجمه، لكن بالتأكيد أهتم بالتطوير والتجديد والتنوع والأسماء التى أتعاون معها، ولا يمكن أن أقدم عملًا من أجل المشاركة وفقط و«خطواتى دائمًا مدروسة ومحسوبة بالمسطرة».

■ أى من النجوم تطمحين للعمل معه؟

- أتمنى العمل والوقوف أمام النجم كريم عبدالعزيز، أطمح للمشاركة معه فى عمل فنى، وأثق أننى سأُخرج طاقة فنية هائلة معه، لأنه فنان متوهج بمعنى الكلمة.

■ ما الأعمال التى حرصتِ على متابعتها خلال «دراما رمضان»؟

- رغم ضيق الوقت حرصت على متابعة «الاختيار ٣» والحقيقة منبهرة بهذا العمل المشرف العظيم، وبهذه المناسبة أود أن أهنئ فريق العمل بأكمله و«شابوه» خاص للنجم ياسر جلال، وانبهرت به وبأدائه شخصية الرئيس، خاصة فى اقترابه حتى من نبرة وطبقة صوته، وتابعت حلقات من «الكبير أوى ٦»، هو عمل كوميدى بمعنى الكلمة وشخصيتا مربوحة والكبير «عاملين ثنائى هائل».

■ كيف تقيمين المشهد الدرامى بشكل عام؟

- فخورة جدًا بالمشهد الدرامى، وبكم الإنتاج الكبير والمميز فى الوقت نفسه، وبعودة نشاط الدراما المصرية، إضافة إلى التنوع وعودة نجوم كبار ومشاركة وجوه جديدة وصناع شباب، الحقيقة هو عام درامى مميز بكل المقاييس، وكل الفخر بالأعمال الوطنية التى تشكل وعى المصريين لأنها بمثابة سلاح توعية للعالم كله.

وكل ما سبق نشكر عليه «الشركة المتحدة» التى منحت الثقة لكم كبير من الممثلين للمشاركة فى السباق الدرامى طوال العام، وليس فى الموسم الرمضانى فقط، وأعتبر نفسى محظوظة هذا العام، خاصة أننى شاركت فى السباق الرمضانى وفى مسلسلات «الأوف سيزون» مثل «نقل عام» مع النجم الكبير محمود حميدة الذى كنت أحلم بالوقوف أمامه.