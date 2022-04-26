الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يكثف تصوير «المشوار» لإنهائه خلال يومين

المشوار
المشوار

كثف طاقم عمل مسلسل «المشوار»، بطولة الفنان محمد رمضان، التصوير بعدة مواقع فى الساعات الأخيرة، من أجل الانتهاء منه خلال اليومين المقبلين.

ووضعت الشركة المنتجة جدولًا زمنيًا للانتهاء من التصوير، وخضوع الحلقات الأخيرة للمونتاج، وتسليمها للقنوات العارضة.

ويتواجد فريق العمل فى مواقع التصوير لمدة ٢٠ ساعة فى اليوم، من أجل انتهاء العمل دون مشكلات.

من جانبها، نفت الشركة المنتجة للعمل الأخبار المنتشرة مؤخرًا حول تعطل تصوير العمل خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة استمرار التصوير بشكل منتظم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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