عن مسلسل «يوتيرن».. ريهام حجاج: «مشهد أيمن قيسوني تسبب في كسر بأسناني»

كشفت الفنانة ريهام حجاج، كواليس شخصية “يارا الكردي” التي تجسدها خلال أحداث مسلسل "يوتيرن" الذي يخوض سباق الدراما الرمضانية 2022.

وقالت ريهام في تصريحات خاصة لـ«الدستور»:"شخصية يارا الكردي شخصية مركبة والدراما تحرك أحاسيسها لاتجاهات مختلفة، فقد ضحت بعملها من أجل استقرار حياتها الأسرية، خاصة أنها تعمل في البحرية كـ(قبطان)، مُشيرًة إلى أن هذا النوع من الأعمال غير متداول بين النساء فهو يسافر بشكل متكرر".

وتابعت: “طبيعة تلك الوظيفة لا تناسب الرجال لذا قررت يارا اختيار الرجل الذي يناسب ويتحمل ظروفها”، وأضافت ريهام، أنها بطبيعتها ضد فكرة رفض الزوج لعمل زوجته ولكن الأمر مختلف في حالة يارا فهي تعمل بوظيفة يصعب على أي زوج قبولها وليس "يوسف" زوجها في المسلسل وحسب" .

وعن كواليس التعاون مع الفنان أيمن قيسوني قالت حجاج:"ممثل شاطر جدًا إلا أنه لم تتح له فرصة تناسب قدراته وأكبر دليل على قدراته التمثيلية هو إشادة الجمهور بدوره في العمل، وأعتقد أن اشتراكه في العمل تحت إدارة سامح عبدالعزيز كان حظ جيد بالنسبة له، ليقدمه بشكل جيد ويظهر طريقته الجيدة في التمثيل.

وأضافت: وتعرضت لكسر في أسناني خلال مشهد السقوط أمامه، وأصبت بشرخ في “اللثة”، وهو ما تسبب في وقف أعمال التصوير لمدة أسبوع كامل، ومن المنتظر أن أجري عملية جراحية في أسناني بعد شهر رمضان" .

ويعرض المسلسل على قناة​ cbc​ الساعة 6:15، وعلى منصة​ watch it​ وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل​ النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد،​ محمود​ حجازى, وعدد اخر كبير من ضيوف الشرف، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد،​ محمود​ حجازى, وعدد اخر كبير من ضيوف الشرف.