الاستيقاظ مبكرًا لمدة 66 يومًا.. أول خطوة فى طريق النجاح

١٥ مليون نسخة باعها الكاتب الشهير روبن شارما، من كتابه «نادى الخامسة صباحًا»، الذى يكشف خلاله عن مجموعة من الأساليب التى يمكن اتباعها لتحقيق النجاح فى الحياة، وعلى رأسها الاستيقاظ مبكرًا لمدة ٦٦ يومًا على الأقل.

الكتاب عبارة عن قصة خيالية تحكى عن ٣ أشخاص يسعون للاستفادة من الوقت بأفضل شكل ممكن، وفى سبيل ذلك يستيقظون مبكرًا.. وهو من أشهر كتب التنمية الذاتية فى العالم.

يوضح الكتاب أن صناعة روتين صباحى تساعد فى تحقيق النجاح والثروة، ويشير الكاتب إلى أن كتابة هذا العمل استغرقت أربع سنوات من البحث واكتساب الخبرات من أهل النجاح فى الكثير من المجالات. أبطال الكتاب يلتقون خلال الأحداث عملاقًا غريب الأطوار، يصبح مرشدهم طوال الرحلة، ويقودهم إلى النجاح وتحقيق الثروة.. وكان السر هو الاستيقاظ مبكرًا.

يقول «شارما» فى كتابه: «لكى تحقق النجاح لا بد من الخروج من منطقتك الآمنة العادية المريحة.. لا بد من بذل الوقت والجهد لتحقيق النجاح»، موضحًا: «تغير الحياة بشكل عام، يتطلب النهوض من السرير مبكرًا، فأولئك الذين يحققون الشهرة والنجاح لا يولدون بالموهبة».

وأفاد «روبن شارما» قراء الكتاب فى زيادة إنتاجيتهم إلى أقصى حد، وتغيرت حياتهم للأفضل.

فى كتابه، يطرح «شارما» سؤالًا: كيف يبدأ العباقرة وعمالقة الأعمال وأكثر الناس حكمة فى العالم صباحهم؟ ويقدم الإجابة: «النجاح يبدأ منذ الاستيقاظ مبكرًا، لأن ذلك يعنى الحرص على تحقيق أكثر استفادة ممكنة من ساعات اليوم.. إذا كنت ترغب فى تحقيق تقدم فى حياتك فمن الضرورى أن تكون منظمًا. وأورد فى كتابه ٤ محاور، الأول أن يركز راغبو النجاح على التركيز فى العمل دون السماح بأى شىء يشتتهم، ومحاولة تحسين القدرات الشخصية، وتحقيق مكاسب صغيرة للوصول إلى النجاح فى النهاية.

والمحور الثانى هو تثبيت العادة الجديدة، مثل الاستيقاظ مبكرًا أو أى عادة أخرى ذات مغزى، ويرى الكاتب أنه يجب أن نكرر الفعل لمدة ٦٦ يومًا على الأقل ليتحول إلى عادة، وتتكيف أدمغتنا مع الجديد.

المحور الثالث، هو «ساعة النصر»، إذ اعتبر أن الساعة بين الخامسة صباحًا والسادسة صباحًا، مهمة جدًا، وعلى أى شخص أن يبدأ خلالها ممارسة التمارين وتناول الإفطار، وبعد ذلك يبدأ فى تحقيق حلمه.

المحور الرابع هو التكتيكات العبقرية، وهى التركيز على تحقيق مكاسب صغيرة خلال اليوم، وتخصيص أول ٩٠ دقيقة من يومك فى فعل شىء تحبه.

وخلال الكتاب يحكى المؤلف عن تجاربه السابقة مع رجال الأعمال، وكيف تمكن المليارديرات من بلوغ مرحلة الاكتفاء المالى، رغم أنهم لم يولدوا أثرياء، بل ولدوا فقراء، ومع الجهد وبعد التغيرات أصبحوا حديث العالم.