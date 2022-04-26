الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحرس الروسى يعثر على جثث ملغمة لجنود أوكرانيين فى خاركيف

جنود أوكرانيين في
جنود أوكرانيين في خاركوف

عثر الحرس الوطني الروسي، على عدة جثث ملغمة لجنود أوكرانيين في منطقة خاركيف.
وقال الحرس الروسي - بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الثلاثاء : "أثناء تمشيط المواقع التي أخلاها الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف، عثرت وحدة المهام الخاصة بالحرس الوطني على أسلحة ومعدات عسكرية وجثث العديد من القتلى من جنود الجيش الأوكراني وأعضاء الفصائل الأخرى، وأن جثث بعض الجنود الأوكرانيين كانت ملغمة".
وخلال عملية بحث واستطلاع، عثرت قوات كوماندوز الحرس الوطني على جثة جندي من الجيش الأوكراني وقام المتخصصون بالتخلص من القنابل التي تم وضعها في جسده لمعرفة ما إذا كانت ملغمة أم لا.
وقال الحرس الوطني الروسي: "حذر جنود الحرس الروسي من القيام بعمل تخريبي ضد فريق الاستطلاع، كما عثر الحراس على كوخ فرعي به جثث جنود قتلى، وتم تلغيم مدخل الكوخ والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك نظام جافلين المضادة للدبابات من صنع الولايات المتحدة، والتي تم التخلص منها أثناء الانسحاب".

موسكو الحرس الوطني الروسي روسيا أوكرانيا خاركوف

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