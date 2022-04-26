غدًا.. «الغذاء داء ودواء» في ندوة بفرع ثقافة القاهرة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، بفرع ثقافة القاهرة، ويستعد قصر ثقافة منشأة ناصر لمناقشة كتاب "الغذاء داء ودواء" للكاتب هاني حجاج في الثانية عشر ظهرًا.

وفى إطار خطة وزارة الثقافة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية، اختتم فرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل، ليالي رمضان الثقافية والفنية في كافة أنحاء السويس من الكورنيش الجديد حتى كبريت المفارق ومن حي الغريب وحتى حي فيصل بنفس التوقيت.

ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة (فرع ثقافة البحيرة) بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، ختام فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، حيث تتضمن ختام فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بمكتبة مصر العامة بدمنهور عرض فنى لفرقة البحيرة للإنشاد الدينى بقيادة المنشد أسامة علام بمصاحبة عرض صوفي لفرقة المولوية.