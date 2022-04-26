«الأسقفية» تستضيف مؤتمر عمداء كليات اللاهوت الأنجليكانية بإفريقيا

استضافت الكنيسة الأسقفية، الثلاثاء، افتتاح مؤتمر عمداء كليات اللاهوت بإفريقيا حيث شاركت فيه كلية اللاهوت الأسقفية على أن يستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

فى بداية المؤتمر، رحب استيوارد بروكن منظم المؤتمر بجميع الكليات المشاركة والتي تمثل عدة دول هي مصر وجنوب إفريقيا وأوغندا وتنزانيا ونيجيريا وكينيا تلا ذلك جلسة تأمل في الكتاب المقدس.

خلال فعاليات اليوم الأول قدم عمداء كليات اللاهوت عرضًا تقديميًا عن البرامج التعليمية لديهم والمواد الدراسية والتحديات التي واجهوها أثناء جائحة كورونا، إضافة للخطط المستقبلية و المشاريع والأحلام التي تطمح لها الكليات.

وعرض د. سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعميد كلية اللاهوت الأسقفية برامج كلية اللاهوت والخطوات التي تسعي لها الكلية للاعتماد كما أعلن عن نية الكلية استحداث درجة دكتوراه في اللاهوت والخدمة الكنسية تضاف لدرجتي الماجستير والبكالوريوس التي تمنحهما الكلية حاليًا، إضافة لبرامج كلية كبريانوس الأسقفية في تونس وكلية فريمينتوس الأسقفية في إثيوبيا.