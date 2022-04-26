الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب روسيا لدى «حظر الأسلحة الكيميائية» يتهم واشنطن بمحاولة إسكات موسكو

ألكسندر شولجين،
ألكسندر شولجين،

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولجين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة "إسكات" روسيا في المنظمة، مؤكدًا أن موسكو ستعمل بنشاط على تعزيز موقعها في منظمة حظر الأسلحة.
وقال شولجين، في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية،: " الأمريكيون يخافون من الحقيقة ويحاولون إسكاتنا .. لا شيء سيجبر روسيا على التزام الصمت".
وأكد أنه سيواصل تعزيز الموقف الروسي في موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكان مندوب روسيا لدى "حظر الأسلحة الكيميائية" قد أكد في وقت سابق اليوم، أن أوكرانيا قادرة على صنع أسلحة كيميائية وقد تحاول اللعب بورقة الاستفزازات.
وسلّمت موسكو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مذكرة تبلغها فيها باستعدادات نظام كييف لتنفيذ أعمال تخريبية باستخدام أسلحة دمار شامل محظورة، بما فيها الأسلحة الكيميائية.
وجاء تسليم المذكرة في أعقاب تحذيرات كشف عنها النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، حول احتمال استخدام نظام كييف و"النازيين" الأوكرانيين أسلحة الدمار الشامل للحصول على ميزة في ساحة المعركة.
وتؤكد روسيا، أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تحضر لاستفزازات بأسلحة دمار شامل في أوكرانيا، من أجل إلصاق التهمة بموسكو لاحقًا على خلفية العملية العسكرية الخاصة.
يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة دولية يقع مقرها في لاهاي عاصمة هولندا، وهي تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها. وقد تم منح جائزة نوبل للسلام لسنة 2013 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية «لجهودها واسعة النطاق للقضاء على الأسلحة الكيميائية».

موسكو روسيا حظر الأسلحة الكيميائية

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