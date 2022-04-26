الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تنظم محاضرة «ذكرى تحرير سيناء» بالإسكندرية.. غدا

تحرير سيناء
تحرير سيناء

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، بفرع ثقافة القباري، بمحافظة الإسكندرية.

ويستعد قصر ثقافة القباري بتظيم محاضرة بعنوان "ذكرى تحرير سيناء"، غدا، في تمام الحادية عشر صباحا.

وفى إطار خطة وزارة الثقافة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية، اختتم فرع ثقافة السويس التابع بأقليم الفتاة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل ليالي رمضان الثقافية والفنية في كافة أنحاء محافظة السويس من الكورنيش الجديد حتى كبريت المفارق ومن حي الغريب وحتى حي فيصل بنفس التوقيت.

ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، ختام فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، حيث تتضمن ختام فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بمكتبة مصر العامة بدمنهور عرض فنى لفرقة البحيرة للإنشاد الدينى بقيادة المنشد أسامة علام بمصاحبة عرض صوفي لفرقة المولوية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة القباري ذكرى تحرير سيناء وزارة الثقافة وزيادة الوعى الثقافي والفكري الأدباء

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