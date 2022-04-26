CNBC: أعمال مايكروسوفت فى الأمن السيبرانى تمنح المستثمرين سببًا جديدًا للتفاؤل

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن أعمال شركة مايكروسوفت في مجال الأمن السيبراني تمنح المستثمرين سببًا جديدًا للتفاؤل.

وأوضحت المنصة- في تقريرها- أن أعمال شركة مايكروسوفت Microsoft للأمن السيبراني التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار أمريكي للمستثمرين، تنمو بشكل أسرع من جميع الأجزاء الرئيسية الأخرى للشركة، ما يعطي المستثمرين في هذا المجال سببًا للتفاؤل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا في شهر يناير الماضي إن الأمن السيبراني يدر إيرادات تبلغ 15 مليار دولار سنويًا، ارتفاعًا من 10 مليارات دولار في العام السابق.

وقال أحد المحللين إنه في حين أن مايكروسوفت قد لا تكون قادرة على الحفاظ على معدل النمو هذا، إلا أن الشركة يمكن أن تتوسع من خلال عمليات الاستحواذ على شركات أخرى أصغر.