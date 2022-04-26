ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة بميناء دمياط

استقبلت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 5 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16865 طنًا تشمل: 3100 طن مولاس و12540 طن فوسفات و225 طن بصل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39852 طنًا تشمل: 8900 طن قمح و3552 طن حديد و17700 طن ذرة و1900 طن خشب زان و7800 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 760 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2690 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 110507 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 237889 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2624 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3053 شاحنة.