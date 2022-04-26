الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا ردًا على بريطانيا: مستعدون لشن ضربات بعيدة المدى فى أى وقت داخل كييف

نائب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها سترد بضرب مواقع صنع القرار في كييف في حال استخدمت الأسلحة البريطانية المقدمة إليها؛ لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.
وأشارت الوزارة - في بيان ردا على تصريح نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إلى أنه "كما حذرنا سابقا، فإن القوات المسلحة الروسية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لشن ضربات بعيدة المدى وموجهة بدقة ضد مراكز صنع القرار في كييف".
كان هيبي قد قال في وقت سابق، "لن تكون هناك بالضرورة مشكلة إذا تم استخدام الأسلحة التي قدمتها بريطانيا إلى أوكرانيا لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية".

موسكو بريطانيا روسيا أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

مهلة 48 ساعة لسحب شطة ونكهتى دجاج وخضار «إندومى» من الأسواق

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

«الإدارية العليا» تلغي قرار علاء عبدالهادي بشطب محمد ثابت من عضوية اتحاد الكتاب

ننشر النص الكامل لتحقيقات النيابة مع «المحلل الشرعي» محمد الملاح (مستندات)

الدينامو خالد عبدالغفار.. كيف قاد «التعليم العالى» و«الصحة» معًا لإنجازات غير مسبوقة؟

هل أوقفت الحكومة العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الدول العربية تدعو إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للأماكن المقدسة

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية