الموسيقات العسكرية تشارك فى احتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

قامت إدارة الموسيقات العسكرية بتنفيذ زيارة لمستشفى سرطان الأطفال (57357) قدمت خلالها عددا من العروض الفنية والمَعزوفات الوطنية المتميزة التى تفاعل معها الأطفال والزائرون للمستشفى بحالة من السعادة والفرحة.

وأشاد فريق عمل المستشفى والأطقم الطبية بتلك الفعاليات لما لها من أثر كبير فى نفوس الأطفال ورفع الروح المعنوية لديهم، فضلاً عن تعميق ارتباطهم بالقوات المسلحة.

فى السياق، شاركت الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصرى العظيم فى احتفالات ذكرى تحرير سيناء من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة التى لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

احتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

وتتمتع الموسيقات العسكرية المصرية بسجل حافل يمتد عبر التاريخ، حيث حقق الفريق السيمفونى العسكرى شهرة واسعة على المستويين المحلى والدولى من خلال حصده العديد من الجوائز الدولية خلال كافة مشاركاته، كما تحتل الموسيقات العسكرية المصرية مكانة مرموقة لدى الشعب المصرى لمشاركتها المتميزة بمختلف المناسبات والفعاليات.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

احتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

احتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

احتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

احتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

احتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

احتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء