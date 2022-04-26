الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن الروسى: أوروبا ستواجه أزمة اقتصادية وسياسية عميقة

نيكولاي باتروشيف
نيكولاي باتروشيف

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن أوروبا ستشهد أزمة اقتصادية وسياسية عميقة قادمة وبالفعل يتأثر الأوروبيون بنمو التضخم وتدهور مستويات المعيشة.
وأوضح باتروشيف- في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا جازيتا الروسية، اليوم الثلاثاء- أن "أوروبا ستواجه أزمة اقتصادية وسياسية عميقة لبلدانها وأن التضخم المتزايد وهبوط مستويات المعيشة يؤثران بالفعل على ميزانيات ومزاج الأوروبيين".
وأشار إلى أن الهجرة واسعة النطاق تضيف إلى التهديدات الأمنية القديمة، مثل الانتشار غير المشروع للمخدرات والجرائم عبر الحدود.
وقال باتروشيف، إن" ممثلي المجتمع الإجرامي الذي فر من أوكرانيا سيحاولون احتلال مجالات تعود بالفائدة عليهم، وسينضمون للجماعات الإجرامية المحلية، الأمر الذي سيصاحب حتما تفاقم في وضع الجريمة في القارة الأوروبية".

موسكو اوروبا الأمن الروسي

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