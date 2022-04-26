مجلس الأمن الروسى: أوروبا ستواجه أزمة اقتصادية وسياسية عميقة

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن أوروبا ستشهد أزمة اقتصادية وسياسية عميقة قادمة وبالفعل يتأثر الأوروبيون بنمو التضخم وتدهور مستويات المعيشة.

وأوضح باتروشيف- في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا جازيتا الروسية، اليوم الثلاثاء- أن "أوروبا ستواجه أزمة اقتصادية وسياسية عميقة لبلدانها وأن التضخم المتزايد وهبوط مستويات المعيشة يؤثران بالفعل على ميزانيات ومزاج الأوروبيين".

وأشار إلى أن الهجرة واسعة النطاق تضيف إلى التهديدات الأمنية القديمة، مثل الانتشار غير المشروع للمخدرات والجرائم عبر الحدود.

وقال باتروشيف، إن" ممثلي المجتمع الإجرامي الذي فر من أوكرانيا سيحاولون احتلال مجالات تعود بالفائدة عليهم، وسينضمون للجماعات الإجرامية المحلية، الأمر الذي سيصاحب حتما تفاقم في وضع الجريمة في القارة الأوروبية".