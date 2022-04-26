كوريا الجنوبية تشتري الصواريخ الاعتراضية «SM-6‎»

وافقت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على مشروع بقيمة 760 مليار وون (606 ملايين دولار أمريكي) لشراء صواريخ اعتراضية محمولة على متن السفن، وسط التهديدات الصاروخية المتطورة لبيونج يانج.

وأيدت لجنة تعزيز مشروع الدفاع الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - شراء الصواريخ الاعتراضية القياسية السادسة (SM-6‎) من خلال برنامج عسكري للشراء بين حكومة وحكومة بحلول عام 2031.

وأوضحت اللجنة أن الموافقة جاءت في أعقاب سلسلة من التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك إطلاقها لصاروخ باليستي عابر للقارات في 24 مارس.

وفي إطار المشروع، سيتم تثبيت الصواريخ الاعتراضية "SM-6‎" على المدمرات "KDX-III" والتي سيتم نشرها في السنوات القادمة .. ويتم تصنيع الصواريخ "SM-6‎" بواسطة شركة الدفاع الأمريكية "رايثون تكنولوجيز"، ويصل مداها إلى 460 كيلومترا.

وبدأت كوريا الجنوبية الإنتاج الضخم للنوع الأول من الصواريخ الأرضية التكتيكية الكورية سطح-سطح (KTSSM) في عام 2020، وبموجب المراجعة، تخطط البلاد لاستكمال تطوير الصاروخ "KTSSM-II" ليتم تشغيلها على وحدة نقل وإطلاق بحلول عام 2034، وذلك بميزانية قدرها 1.5 تريليون وون.