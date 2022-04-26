مصطفى شعبان: إشادة وزير التعليم بـ«دايما عامر» مفاجأة حلوة

أعرب الفنان مصطفى شعبان والذي يجسد دور مستر عامر عبد الرازق المشرف الاجتماعي ضمن أحداث مسلسل "دايما عامر" عن سعادته بنجاح رسالة المسلسل حتى الآن.

وتابع شعبان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "لما باجي اشتغل مببقاش في دماغي قضية معينة وإنما عالم بحاله كنت عايز أدخله، عالم المدارس والدروس الخصوصية والتعليم كان شاغلني بقاله فترة وكان شاغل دماغ مجدي الهواري بالصدفة بقاله فترة فلما اتكلمنا مع بعض لاقينا حتت كان ممكن نتكلم فيها، حساسة نقدر نتكلم فيها بطريقة تسمح للأسرة إنها تتابعه، ميبقاش فيه حاجة خارج عن نطاق الأطر والأنظمة والقوانين".

وأضاف: "اتحمسنا للحكاية جدًا، وكانت مفاجأة حلوة بالنسبة لينا إشادة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بالمسلسل، حسينا إن الرسالة بتاعتنا واصلة قوي".

مسلسل دايما عامر

يعمل صنّاع مسلسل "دايما عامر" على قدم وساق اليوم للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل، وهو مشهد تخرج حفلة الطلاب في المتحف الحضاري الجديد بالقاهرة القديمة.

وأكد مصدر مطلع داخل مسلسل" دايما عامر " أن غدًا الأربعاء هو الموعد النهائي والمحدد للانتهاء من تصوير آخر مشاهد المسلسل بقيادة المخرج مجدي الهواري

ومسلسل "دايما عامر" يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 على شاشة الحياة في تمام الساعة ٧:٤٠ مساءً، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة واتش إت الإلكترونية.

(دايما عامر) يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجوار مصطفى شعبان ومنهم الفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.