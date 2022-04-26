«أمه دخلت العناية».. سنورس تشيع جثمان طالب الأكاديمية البحرية لمثواه الأخير (فيديو)

شيّع العشرات من أهالي مركز سنورس بالفيوم، الثلاثاء، جثمان ابن المركز وأحد طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية ضحايا حادث طريق كفر الشيخ الساحلي، وتم صلاة الجنازة عليه بمسجد ناصر ودفنه بمقابر الأسرة.

واستقبل أصحاب وأقارب الشاب الضحية بالدعاء وقراءة القران وسط صراخ وعويل أسرة الضحايا كما اتشحت القرية بالسواد حزنًا على فراق ابنها الشاب محمد جمال محمد حسين البالغ من العمر 21 عامًا.

وقال محمد علي، أحد أصدقائه، لـ "الدستور" إن محمد له 3 أشقاء هم: حسين 16 عاما، سيف 6 سنوات، أحمد، 3 سنوات وأن إخوته في حالة صدمة، حتى الآن، غير قادرين على الكلام، ووالدته في العناية المركزة في المستشفى منذ تلقيها الخبر.

وأضاف أن محمد كان يتمتع بالسمعة الطيبة ومحبوب بين أهالي القرية وأنه أتى إلى البلدة منذ أول أمس وسافر لأداء امتحاناته في الكلية إلى أن فوجئوا بمن يخبرهم عبر الهاتف، ثم انتشر على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك".