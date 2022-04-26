تقارير دولية تبرز جهود مصر والأردن والإمارات لبناء موقف موحد لحل القضايا الإقليمية والدولية

اهتمت الصحف والمنصات الإعلامية الدولية بتسليط الضوء على اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مشيرة إلى أن تلك القمة تشكل تأكيداً لجهود الدول الثلاث لبناء موقف عربي موحد وتضامن أخوي تجاه العديد من الملفات الأساسية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها القضية الفلسطينية.

آراب ويكلي

ذكرت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية، أن قمة القاهرة التي ضمت قادة مصر والأردن والإمارات ركزت على إظهار الموقف العربي المشترك بين الدول الثلاث إزاء القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن ذلك تمثل في تأكيدهم على ضرورة وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وتغيير الوضع الراهن، إضافة إلى تجنب التصعيد، وتهدئة الأوضاع.

ونوهت إلى أن القمة الثلاثية بالقاهرة شددت على ضرورة تقديم جميع أشكال الدعم للإدارة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، فضلاً عن أهمية وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض حل الدولتين، وضرورة إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

وأشارت إلى أن القمة تأتي في أعقاب مناقشة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التوتر المتصاعد المرتبط بالأماكن المقدسة في القدس المحتلة في اتصالين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشددا على ضرورة بحث الجهود لخفض التوتر وإنهاء الاستفزازات والإجراءات الأحادية، واستعادة الهدوء، والحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه.

ونقلت الصحيفة عن ما جاء في بيان عقب محادثات القمة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن عبد الله الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شددوا على أهمية استدامة الجهود لاستعادة الهدوء في القدس، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، لافتة إلى أن القادة الثلاثة حثوا إسرائيل على وقف كل الإجراءات التي تقوض حل الدولتين، وإيجاد طريقة للعودة إلى مفاوضات جادة مع الفلسطينيين.

"أفريكان بزنس"

فيما أشارت مجلة "أفريكان بزنس " الدولية إلى أن اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة يجسد متانة العلاقات الأخوية المتجذرة بين مصر والأردن والإمارات في مختلف جوانب التعاون وحرصهم المتبادل على التنسيق الدائم وتعزيز التعاون في الملفات ذات الأولوية، مضيفة إن اللقاء تناول تعزيز العمل العربي المشترك وأهمية التنسيق المشترك في ظل التحديات والأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية وتهدد أمنها واستقرارها.

وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تطرقوا أيضا إلى التطورات التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى مشددين على أهمية تعزيز التعاون فيما بينهم من أجل تعزيز السلام والتنمية وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التقدم والازدهار.

وأشارت إلى أن التأكيد المشترك على ضرورة وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وتغيير الوضع الراهن، إضافة إلى تجنب التصعيد، وتهدئة الأوضاع، يمثل موقفاً عربياً قوياً يستهدف بالأساس توفير الأسس المتينة لتفعيل مسارات السلام لدفع عجلة التنمية، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التقدم والازدهار.

ونوهت إلى أن القادة الثلاثة تبادلوا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والعالمية، لاسيما الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى بذل أقصى الجهود لتسوية الصراع من خلال إعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار لاستعادة الأمن والاستقرار، معربين عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الأزمة وضرورة الدفع بحل سياسي عاجل.

ونقلت المجلة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده عزم بلاده على مواصلة تعزيز تعاون مصر وشراكتها الاستراتيجية مع الإمارات والأردن وتعزيز العمل العربي المشترك ، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

كما سلطت المجلة الضوء على حسن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وعقده مأدبة إفطار على شرف الضيوف الكرام.

آراب نيوز

من جهتها، أبرزت صحيفة "آراب نيوز" تأكيد مصر والأردن والإمارات بشكل مشترك على أهمية وقف إسرائيل لجميع الإجراءات التي تقوض حل الدولتين، وضرورة العودة إلى المفاوضات لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية قوله في بيان إنه "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في جميع القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بهدف توحيد الرؤى والحركات، ودعم العمل العربي المشترك، وبذل الجهود اللازمة للحفاظ على الأمن القومي".

ولفتت الصحيفة إلى أن القادة الثلاث شددوا على أهمية استمرار الجهود لإعادة الهدوء إلى القدس، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي الراهن في المسجد الأقصى، مضيفة إن المحادثات شملت أيضا مراجعة للتطورات الإقليمية الأخيرة، لاسيما التوترات الإسرائيلية الفلسطينية المتزايدة.

وأضافت إن القمة تضمنت أيضا مناقشة النزاع الروسي الأوكراني ونقلت عن الزعماء الثلاثة تأكيدهم على ضرورة إعطاء الأولوية للغة الحوار والحلول الدبلوماسية والجهود التي من شأنها تسريع التسوية السياسية للأزمة بطريقة تحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين.

وكالة أنباء أمريكا اللاتينية

فيما اهتمت وكالة "برينسا لاتينا" (Prensa Latina)، وكالة أنباء أمريكا اللاتينية التابعة لوكالة الأنباء الرسمية لكوبا، بالتركيز على بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية والذي أشار فيه إلى دعوة القادة الثلاثة على أهمية احترام الوضع القانوني والتاريخي الراهن في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، وبذل جهود لإعادة الهدوء بعد التصعيد الأخير من قبل تل أبيب.

وأوضحت أن البيان أكد أن الرئيس السيسي وولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، دعوا أيضا إلى وقف الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وأصروا على ضرورة استئناف المفاوضات "الجادة والفعالة" للبحث عن حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأضافت أن الزعماء الثلاثة شددوا أيضا خلال اجتماعهم في القاهرة على أهمية إعطاء الأولوية للمحادثات للبحث عن حل سياسي للحرب الأوكرانية، مشيرين إلى أهمية دور العالم العربي في حل النزاع.