جولة صباحية لمحافظ الغربية لتفقد مشروعات حياة كريمة بـ6 قرى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد 6 قرى بمركز زفتى، وذلك ضمن جولة استمرت لست ساعات بداية من السابعة صباحا، شملت قرى نهطاي، حنون، سنبو الكبرى، فرسيس، دمنهور الوحش وميت الرخا، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، وأعضاء المكتب الفني.

بدأ المحافظ جولته بتفقد المشاريع بقرية نهطاي، حيث تابع أعمال تنفيذ كورنيش ترعة العطف بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 10%، كما تفقد المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية الأسرة ومجمع الخدمات الحكومية الذي سيقدم خدماته لسكان القرية من خلال توفير مقرات لـ(المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد ، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي) وذلك بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، وبلغت نسب نهو الأعمال به 100%.

وفي قرية حنون تفقد المحافظ موقع إنشاء محطة الصرف الصحي والتي ستخدم 11865 نسمة من أبناء القرية والعزب المجاورة وبلغت نسبة التنفيذ 60% بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه، كما تفقد محطة الصرف الصحي بقرية دمنهور الوحش والتي ستخدم 14780 نسمة بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، إلى جانب تفقد الوحدة الصحية بالقرية ذاتها التي يتم تطويرها بشكل كامل بتكلفة قدرها 34 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ في قرية سنبو الكبرى أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري والذي بلغت نسبة تنفيذه 77% بتكلفة قدرها 5.4 مليون جنيه، المجمع الخدمي الذي بلغت نسبة تنفيذه 85%، محطة رفع صرف صحي سنبو الفرعية بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، إلى جانب تفقد أعمال رفع كفاءة نقطة شرطة سنبو الكبرى التي بلغت نسبة التنفيذ بها 35% بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه ومحطة مياه فرسيس التي بلغت نسبة تنفيذها 100%.

واختتمت الجولة في قرية ميت الرخا بتفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات بميت الرخا التي بلغت نسبة تنفيذها 90% بتكلفة قدرها 6.7 مليون جنيه، مركز شباب ميت الرخا الذي بلغت نسبة تنفيذه 20% بتكلفة قدرها 6.4 مليون جنيه، محطة مياه ميت الرخا التي بلغت نسبة تنفيذها 20% والوحدة الصحية بميت الرخا التي بلغت نسبة تنفيذها 96% بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه.