الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لم يرد على مكالمته.. ماكرون يتجاهل اتصال جونسون بعد الفوز برئاسة فرنسا

ماكرون
ماكرون

أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاهل مكالمة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال أحد وزراء ماكرون إن إصلاح العلاقات مع بريطانيا «ليس من أولوياتنا».

وتابع أن الرئيس الفرنسي تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في غضون ساعات من فوزه في الانتخابات، وكان من المقرر أن يجري مكالمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك يدعي «داونينج ستريت» أن رئيس الوزراء لم يتم تجاهله، على الرغم من عدم إجراء محادثة هاتفية بينه وبين قصر الإليزيه.

وقال متحدث باسم جونسون إنه متأكد من أنهم سيتحدثون في الوقت المناسب.

وتابع: «رئيس الوزراء يتحدث إلى نظيره بانتظام، فهم يتمتعون بعلاقة جيدة، أنا متأكد من أنهم سيتحدثون في الوقت المناسب».

وأكدت الصحيفة أن «داونينج ستريت» كان يأمل في أن تكون إعادة انتخاب ماكرون فرصة لإعادة العلاقات الفرنسية البريطانية.

وتابعت أنه نظرًا لأن الرئيس الفرنسي لم يعد في وضع صامت بسبب الحملات الانتخابية، فإن الحكومة تسعى إلى إقامة علاقة بناءة أكثر مع باريس عند التعامل مع قضايا مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمهاجرين الذين يعبرون القناة.

وأضافت أنه عندما سئل أحد أعضاء الحكومة الفرنسية عما إذا كان ماكرون سيعيد ضبط العلاقة مع جونسون، قال وزير الاقتصاد برونو لو مير للقناة 4 الإخبارية إن الأمر «ليس من أولوياتنا».

الانتخابات اقتصاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوريس جونسون جو بايدن قصر الإليزيه الرئيس الأوكراني الحكومة الفرنسية

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